El empleo formal sigue en caída y ya se perdieron 314.000 puestos en la era Milei

El empleo formal sigue en caída y ya se perdieron 314.000 puestos en la era empleo . Los asalariados registrados volvieron a caer en marzo, perdiendo 11.000 puestos respecto al mes anterior y profundizando una tendencia negativa que ya acumula una pérdida de 314.000 empleos desde que asumió Javier Milei.

Los datos expuestos sobre el panorama laboral en la Argentina se desprenden del último informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) a cargo de la UBA-Conicet, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

El trabajo detalló que el empleo asalariado formal total cayó 1,2% interanual en marzo pasado, lo que implica una pérdida de 119.000 puestos de trabajo en un año y retrocedió 3,1% frente a noviembre de 2023, lo que representa un recorte de 314.000 puestos de trabajo.

El retroceso de marzo afectó a casi todos los sectores. A nivel mensual, el empleo privado sufrió una baja de 7.600 puestos, mientras que el sector público se contrajo en 2.000 lugares y el trabajo en casas particulares disminuyó en 800 puestos. La Industria y el Comercio continúan liderando la pérdida de empleo desde septiembre de 2025.

El reporte puntualiza en la dinámica contrastante entre la actividad y el empleo, señalando que mientras que el Producto Interno Bruto (PIB) ha mostrado signos de recuperación en sectores como la Minería o la Industria, esto no se ha traducido en nuevas contrataciones.

Sobre este aspecto, desde el IEP remarcaron sectores como la Minería e Intermediación Financiera registraron caídas en el empleo frente al 2025 a pesar de haber aumentado su nivel de producción interanual.

A nivel geográfico, la crisis se siente con mayor fuerza en el interior. 16 provincias registraron caídas en el empleo, destacándose La Rioja (-2,7%), Catamarca (-1,6%) y Santiago del Estero (-1,6%). En el otro extremo, Neuquén logró un crecimiento del 0,9%, impulsado principalmente por la actividad energética.

¿Cómo impacta la situación en los salarios formales?

El análisis de las remuneraciones arroja resultados mixtos, pero preocupantes en el mediano plazo. El Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) continúa su proceso de erosión, ya que en mayo cayó otro 0,7% en términos reales, acumulando una pérdida de poder adquisitivo del 39,7% desde noviembre de 2023.

En este sentido, el reporte expuso que el valor actual del salario mínimo representa apenas un tercio del máximo histórico alcanzado en septiembre de 2011, lo que implica una erosión del 66,5% respecto al mayor registro de la serie.

Por otro lado, los salarios del sector privado formal mostraron una leve recuperación real del 1,3% en abril, tras haber caído un 1,8% en marzo. Si bien estos salarios se mantienen un 2% por encima de los niveles de noviembre de 2023, todavía se encuentran un 15,7% por debajo del máximo de la serie registrado en mayo de 2013.

Al analizar el panorama actual, el informe EDIL remarcó que el número total de asalariados formales en marzo pasado ha retrocedido a valores similares a los de junio de 2022. En el caso específico del sector privado, la cantidad de trabajadores es comparable a la de julio de 2016, lo que refleja una década de estancamiento en la creación de empleo genuino en empresas.