El gasto público cayó un 8,9% en julio, con las provincias como principales afectadas

El Gobierno pasó nuevamente la motosierra por el gasto público en el mes de julio. Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) , el gasto primario devengado alcanzó los $10,9 billones y registró una caída real interanual de 8,9%, la mayor del año, mientras que el gasto efectivamente pagado disminuyó 2,5%.

El estudio también muestra que el gasto primario acumulado entre enero y julio totalizó $77,7 billones, lo que representa una disminución real de 3,2% respecto del mismo período de 2025.

El IARAF distingue dos formas de medir la ejecución presupuestaria. El gasto devengado refleja los compromisos asumidos por el Estado, mientras que el gasto pagado contabiliza los desembolsos efectivamente realizados. La diferencia entre ambos conceptos determina la denominada deuda flotante de la administración pública.

El ajuste , no obstante, no afectó a toda la administración. Cuatro de los doce principales rubros del gasto mostraron incrementos reales interanuales. Las mayores subas correspondieron a otras transferencias al sector privado (23,5%), bienes de uso (11,2%) y bienes de consumo (2,7%). Las jubilaciones y pensiones, el principal componente del gasto nacional, crecieron 2,3% en términos reales.

En el extremo opuesto se ubicaron las transferencias a universidades nacionales, que registraron una caída de 99%, las transferencias al exterior (-74%) y las destinadas a provincias y municipios (-61,4%).

Al considerar el período comprendido entre enero y julio, el informe señala que únicamente cuatro de los doce componentes del gasto aumentaron en términos reales. El mayor incremento correspondió a los activos financieros (100%), seguido por otras transferencias al sector privado (37,5%) y las jubilaciones y pensiones (2,4%). En cambio, las mayores reducciones se verificaron en las transferencias a provincias y municipios (-61,8%), los bienes de uso (-38,3%) y las transferencias al exterior (-32%).

De los siete meses transcurridos de 2026, en cinco el gasto primario devengado presentó caídas reales interanuales, siendo julio el mes de mayor contracción. Como consecuencia, la reducción acumulada pasó de 2,27% al cierre de junio a 3,21% al finalizar julio.

En cuanto al gasto ejecutado bajo criterio de caja, es decir, el efectivamente pagado, la reducción fue menos pronunciada. Durante julio registró una baja real interanual de 2,5%, mientras que el acumulado de los primeros siete meses mostró una caída de 3,1%.

El informe agrega que el gasto pagado volvió a descender en julio luego de dos meses consecutivos de aumentos reales, y que desde febrero el ritmo de reducción acumulada se fue moderando hasta ubicarse en 3,08% al cierre de julio.