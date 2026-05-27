El empleo formal perdió 106.000 puestos en un año y el salario mínimo ya vale menos que en 2001

El empleo formal en la Argentina continúa en franco deterioro, pese a una leve mejora registrada en febrero de 2026. Según un informe elaborado por el Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales ( EDIL ) del Instituto Interdisciplinario de Economía Política ( IIEP ) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA , el país perdió 106.000 puestos de trabajo registrados en la comparación interanual y acumuló una caída de 290.000 empleos desde noviembre de 2023.

El estudio, coordinado por Roxana Maurizio y Luis Beccaria, señala además que el salario mínimo sufrió una fuerte pérdida de poder adquisitivo y ya se ubica por debajo de los niveles previos al colapso de la convertibilidad en 2001.

De acuerdo con los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino ( SIPA ), en febrero de 2026 había alrededor de 10 millones de trabajadores asalariados registrados en la seguridad social.

El informe remarcó que, luego de nueve meses consecutivos de retroceso, el empleo formal total registró una leve recuperación mensual de 8.300 puestos. Sin embargo, la mejora no alcanzó para revertir la tendencia negativa acumulada durante el último año.

En el sector privado formal, el empleo prácticamente se mantuvo estable en febrero, tras ocho meses consecutivos de caída. Aun así, el número de asalariados privados continúa 206.000 puestos por debajo de noviembre de 2023 y 99.000 menos que hace un año.

empleo formal

Según el documento, la evolución del empleo formal privado muestra un desacople respecto de la recuperación de la actividad económica observada desde mediados de 2024. Mientras el nivel de actividad logró superar los registros de noviembre de 2023, el empleo continuó en retroceso.

Industria y Comercio, los sectores más golpeados

El informe identificó a la industria manufacturera y al comercio como los sectores que más empleo destruyeron desde septiembre de 2025.

Solo en la industria se perdieron casi 74.000 puestos de trabajo desde septiembre de 2023, de los cuales alrededor de 45.000 corresponden al último año. El sector acumuló caídas de empleo en 26 de los últimos 30 meses.

En términos interanuales, la industria explicó casi la mitad de la reducción total del empleo privado registrado, con una pérdida de 44.924 puestos, seguida por Comercio, que destruyó más de 20.800 empleos.

La construcción, uno de los sectores más afectados durante 2025, mostró cierta estabilización en febrero tras varios meses de retrocesos. Sin embargo, el nivel de empleo continúa muy por debajo del pico alcanzado en mayo de 2023 y acumula una pérdida cercana a los 90.000 puestos desde entonces.

El estudio también mostró diferencias según el tamaño de las empresas. En marzo de 2026, las pymes redujeron su dotación de personal un 0,6%, mientras que las grandes compañías incrementaron el empleo un 0,3%. Las empresas medianas no registraron cambios.

En la comparación interanual, las empresas chicas fueron las más afectadas, con una caída del empleo del 2,1%.

El salario mínimo perdió 39% de poder de compra

Uno de los datos más críticos del informe corresponde a la evolución del salario mínimo, vital y móvil. Según el trabajo del IIEP-UBA, el poder adquisitivo del salario mínimo cayó 39,3% entre noviembre de 2023 y abril de 2026.

La mayor parte de esa pérdida se produjo entre diciembre de 2023 y enero de 2024, cuando la aceleración inflacionaria provocó desplomes del 15% y 17% respectivamente en términos reales.

El informe sostuvo que, pese a algunos meses de recuperación parcial, el salario mínimo actual se encuentra por debajo de los niveles previos a la crisis de 2001 y representa apenas un tercio del valor máximo alcanzado en septiembre de 2011.

En paralelo, el salario real del sector privado cayó 1,3% en marzo respecto del mes anterior y quedó 4,8% por debajo de noviembre de 2023, según el Índice de Salarios del INDEC.

En el sector público, la situación es aún más crítica: el poder adquisitivo de los salarios estatales permanece 17% por debajo de noviembre de 2023 y 40% inferior al máximo registrado una década atrás.

El informe también advirtió sobre una persistente debilidad en la dinámica de contratación. Durante febrero y marzo de 2026, las tasas de salida de trabajadores continuaron superando a las incorporaciones en las empresas relevadas por la Encuesta de Indicadores Laborales.

Aunque las renuncias siguen siendo la principal causa de desvinculación laboral, crecieron las finalizaciones de contratos, de obra y de períodos de prueba, en un contexto de menor dinamismo del mercado de trabajo formal.