Miriani Pastoriza: la mujer pionera en la astronomía que logró tener galaxias a su nombre

Miriani Pastoriza nació en Villa San Martín, Loreto, un pueblo ubicado en Santiago del Estero. Desde chica y durante las calurosas noches de la provincia, miraba las estrellas, memorizaba las constelaciones y buscaba entender todo acerca de estos objetos. Con esa ilusión de la infancia, estudió Astronomía en Córdoba y se transformó en una pionera en la materia.

En 1956, cuando Miriani estaba en cuarto año, terminando el secundario, la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) creó la Facultad de Matemáticas, Astronomía, Física y Computación (FAMAF), a 400 kilómetros de su localidad, casi como un guiño del destino. Hasta ese momento, la única carrera de astronomía que se dictaba a nivel nacional era en la Universidad Nacional de La Plata, a más de mil kilómetros de su pueblo.

Para el año 1965, se convirtió en la primera mujer astrónoma graduada de la Universidad de Córdoba y, junto a su director de tesis, José Luis Sérsic, hicieron un hallazgo que representó un quiebre en los trabajos sobre la formación estelar en las galaxias y, hasta la actualidad, es una referencia necesaria en los estudios.

Las claves de su incursión en la Astronomía Para la década del ‘60, se creía que los núcleos de las galaxias se conformaban únicamente por estrellas viejas. Aunque los dos astrónomos descubrieron que los núcleos de ciertas galaxias —las espirales barradas— seguían formando estrellas de manera activa. Además, la mujer fue pionera en estudiar la evolución del sistema estelar y los agujeros negros.