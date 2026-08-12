España e Islandia verán hoy un histórico eclipse total de Sol: cuenta regresiva

Milimétricamente previsto y calculado desde hace muchos años en todos los calendarios de astronomía , la cuenta atrás para el histórico eclipse total de Sol que esta tarde va a atravesar gran parte de España -todo el país en su fase de parcialidad- ya ha comenzado.

Antes de penetrar en la península, el eclipse, que comenzará en el mar de Bering, se verá como parcial en gran parte de Norteamérica o de Europa, pero la franja de totalidad estará restringida al océano Ártico, el noroeste de Groenlandia y el extremo oeste de Islandia antes de que España se convierta en el mejor escenario para contemplar un evento astronómico excepcional.

El máximo del eclipse se producirá a las 17:46 (GMT), las 14.46 de Argentina, cerca de Islandia , donde la duración de la fase de totalidad se prolongará durante 2 minutos y 18 segundos, un tiempo superior al que tendrá en la amplia franja que cruzará España de oeste a este, una franja que ocupa cerca del 40 por ciento del territorio nacional y sobre la que están hasta 23 capitales de provincia.

El norte de Galicia, España , será el primer 'balcón' desde el que comenzar a contemplar en la península el fenómeno, cuando en torno a las 19:30 (hora peninsular) la Luna comience a eclipsar el Sol, hasta taparlo por completo unos segundos después de las 20:26.

Tras una fase de totalidad que se prolongará durante algo menos de dos minutos (hasta las 20:28) la estrella comenzará a recuperar su brillo hasta el final del fenómeno, a las 21:21.

La misma sucesión se producirá, con muy pocos minutos de diferencia, en un recorrido de oeste a este, y las islas Baleares despedirán el eclipse, aunque, como en muchos lugares del este peninsular, el final del eclipse (de la fase de parcialidad) no se podrá contemplar porque el Sol ya se habrá puesto en el horizonte.

El eclipse de Sol será histórico en este siglo XXI. Foto: Efe

Recomendaciones

Las previsiones del Gobierno apuntan que durante el día de hoy se van a registrar entre 400.000 y 1,5 millones de desplazamientos para ver el eclipse, por lo que durante las últimas semanas todas las autoridades han incidido en la importancia de planificar los movimientos, de no esperar hasta última hora de la tarde para hacerlos y también de escalonar el regreso los que no vayan a pernoctar en el lugar que elijan.

Las recomendaciones para hacer una observación segura de este fenómeno astronómico excepcional se han agrupado en cinco grandes ámbitos principales de riesgo: los sanitarios -golpes de calor, deshidratación, masificación o efectos de la oscuridad súbita); los de protección ocular (entre los que prima el uso de unas gafas debidamente certificadas con la norma ISO 12312-2 para evitar daños en la retina); o los de logística y movilidad.

Hay que evitar paradas en arcenes, llevar suministros, prever la posible saturación de las comunicaciones y usar siempre las zonas habilitadas.

Riesgos e impactos

Entre las recomendaciones destacan también las referidas al impacto ambiental (respetar las áreas naturales, evitar residuos, las perturbaciones a la fauna y no invadir terrenos privados) o al riesgo de incendios forestales (prohibición del fuego, evitar estacionar sobre vegetación seca y respetar y asegurar los accesos de emergencia).

El Gobierno central, las comunidades autónomas /regiones espay numerosos ayuntamientos, universidades, agencias espaciales, centros de investigación y medios de comunicación han programado observaciones, retransmisiones en directo y numerosas actividades divulgativas y han seleccionado cientos de puntos de observación que pueden resultar óptimos para disfrutar con seguridad del eclipse.

Además del extraordinario espectáculo natural que supone un eclipse de estas características, la península va a ser durante unos minutos el mejor laboratorio natural del mundo para estudiar el Sol, y el evento va a brindar a los científicos la oportunidad de explorar la física de la estrella, de comprender mejor los procesos que determinan el clima espacial y de profundizar en el conocimiento de las interacciones entre la Tierra y su estrella. Efe