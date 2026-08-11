Eclipse solar total: cuándo será y cómo verlo desde Argentina

La NASA confirmó el recorrido de la sombra lunar y anunció una transmisión en vivo para quienes no estén en la zona de observación.

El 12 de agosto de 2026 tendrá lugar uno de los acontecimientos astronómicos más destacados de los últimos años: un eclipse solar total que podrá observarse en distintas regiones del hemisferio norte. El fenómeno se producirá cuando la Luna se interponga de manera precisa entre la Tierra y el Sol y oculte completamente el disco solar durante unos minutos.

Durante ese breve período, el día adquirirá una penumbra similar al atardecer y se volverá visible la corona solar, la capa más externa de la atmósfera del Sol. Según datos confirmados por la NASA, la sombra lunar recorrerá una estrecha franja del hemisferio norte. El trayecto comenzará en el extremo norte de Siberia, atravesará el océano Ártico y el Atlántico Norte, pasará por Groenlandia e Islandia y finalizará sobre la península ibérica.

¿Dónde se verá el eclipse solar total? En esos sitios el sol desaparecerá por completo durante aproximadamente dos minutos: Groenlandia, Islandia, el océano Atlántico Norte, el norte de Rusia y gran parte de España.

El momento de máxima cobertura variará según el país: en España será poco antes del atardecer, en el norte de Rusia alrdedor del mediodía y en Groenlandia e Islandia, en las últimas horas de la tarde.

120 segundos, la duración aproximada en la que el sol dejará de verse. NASA ¿Se verá el eclipse en Argentina? No. Argentina y el resto de Sudamérica no podrán observar el eclipse de manera presencial, ya que el fenómeno quedará fuera del área visible desde esta parte del continente.