"Vos me traicionaste": confesó que asesinó a su amigo de una puñalada en el corazón y fue condenado

Gonzalo Emanuel Narváez tenía 25 años cuando fue asesinado a puñaladas hacia finales del año pasado en Las Heras . Por el hecho fue detenido un amigo suyo, identificado como Pablo Ariel Martínez , alias el Arielito. El acusado confesó la autoría en un juicio abreviado y apuntó a una "traición" por parte de la víctima. La condena en su contra.

El caso se resolvió en las últimas horas, previo a una audiencia de prisión preventiva que iba a desarrollarse la mañana de este lunes en la Sala 17D del Polo Judicial Penal. Allí, la fiscal de Homicidios Claudia Ríos , quien se encontraba al frente de la investigación, llegó a un acuerdo con la defensa para definir la situación del acusado mediante un procedimiento abreviado inicial.

Con el aval del juez Diego Flamant , el sospechoso admitió la autoría del ataque con arma blanca que provocó la muerte de Narváez, así como también contra otro sujeto que participó de la discusión y resultó con heridas menores.

De esa manera, el magistrado del Juzgado Penal Colegiado N°2 , dictó la condena por la pena de 8 años y 2 meses de prisión por los delitos de homicidio simple en concurso real con lesiones leves, detallaron las fuentes judiciales consultadas.

A la hora de acordar ese castigo, las partes tuvieron en cuenta la opinión de la querella, en representación de la madre de la víctima, quien estuvo de acuerdo con la resolución. Asimismo, se tuvo en cuenta que el autor del crimen no contaba con ningún tipo de antecedentes previos, añade la información.

Pelea, reclamo por "traición" y asesinato

De acuerdo con la reconstrucción que realizaron los detectives del caso, el sangriento episodio tuvo lugar alrededor de las 22 del 28 de diciembre, en plena época de las fiestas de Fin de Año. En ese contexto, Pablo Ariel Martínez y otro sujeto se dirigieron hasta el cruce de calles Avellaneda y Sargento Cabral, en el distrito lasherino.

Allí, se encontraba Emmanuel Ivan Kummer Reinoso y Narváez, con quienes mantuvieron un fuerte intercambio de palabras. Acto seguido, Martínez apuñaló a ambos, provocándole lesiones en el brazo y la pierna izquierda al primero y un puntazo en el pecho a quien terminó transformándose en la víctima fatal del hecho.

Gonzalo Narváez, la víctima del asesinato en Las Heras. MDZ.

De los primeros pasos que dio la investigación, surgió que todo podía haberse originado por un conflicto relacionado a un tema de drogas. No obstante, esa versión no terminó de confirmarse.

Eso sí, del expediente surgió que hubo una agresión previa por parte de Narváez hacia Martínez y que este buscó tomar venganza. En ese sentido, antes de apuñalarlo, el autor del homicidio le habría dicho a la víctima: "Vos me traicionaste", surgió de la pesquisa.

De esa manera, el caso llegó a su fin este lunes tras la condena del Arielito, quien admitió la responsabilidad durante un juicio abreviado inicial.