Venta de drogas y violencia de género: el explosivo combo que desembocó en el asesinato entre familiares

Las horas previas al asesinato de Carlos Gastón Arabel Valdez , ocurrido la madrugada del lunes en Las Heras , estuvieron cargadas de violencia, revelaron testigos a MDZ . De las averiguaciones practicadas surgió que hubo una riña entre vecinos por cuestiones vinculadas a la venta de droga , pero que el desencadenante del crimen fue un episodio de violencia de género .

De acuerdo con la información plasmada en la causa, un hermano de Arabel Valdez protagonizó, momentos antes del hecho de sangre, una discusión con su pareja: una joven de apellido Delgado Fernández Aparentemente, la mujer fue agredida por el hombre —se reservan las identidades por pedido judicial— y llamó a sus hermanos para que la defendieran.

Frente a esa situación, el sindicado maltratador hizo lo mismo y se comunicó con sus familiares, exigiéndoles que se acercaran a su vivienda del barrio Jardín Aeroparque , ya que sus cuñados estaban en camino para "ajusticiarlo", consta en esa versión que analizan los pesquisas de la causa que lidera fiscal de Homicidios Claudia Ríos .

De esa manera, los dos grupos se terminaron enfrentando en la vía pública, alrededor de las 5 de la madrugada del lunes, y en medio del enfrentamiento Carlos Arabel Valdez recibió un puntazo en el pecho, que terminó siendo letal.

Pero eso no fue todo, ya que a través de las testimoniales también se conoció que, momentos antes del asesinato, e l hermano de Arabel Valdez mantuvo una pelea con algunos vecinos de la zona , con los que se disputa el territorio de venta de drogas .

Aparemente, explicaron fuentes investigativas, el hombre se dedicaría a la comercialización de estupefacientes y utiliza como punto de venta una casa usurpada en el límite de los barrios San Martín y Jardín Aeroparque.

Carlos Arabel, la víctima del asesinato. MDZ.

Más allá de que ese enfrentamiento narco no está vinculado con el crimen de Arabel Valdez, sirvió para que los investigadores tuvieran un pantallazo del nivel de violencia y las situaciones delictivas que rodean a los protagonistas del hecho de sangre.

La imputación contra los hermanos por el asesinato

Por su parte, tras el asesinato de Arabel Valdez se logró detener a los tres hermanos de la mujer que, supuestamente, sufrió el episodio de violencia de género. Aunque, con el paso de las horas, solo dos de ellos quedaron tras las rejas: Marcelo Ariel y Brian Alejandro Delgado Fernández, de 29 y 31 años, respectivamente.

Tras su captura, este martes la fiscal Ríos imputó a ambos como coautores del delito de homicidio simple, que prevé penas de 8 a 25 años de cárcel.

De esa manera, los dos hermanos quedaron formalmente acusados por el asesinato de Arabel Valdez y la representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) ordenó su alojamiento en un penal provincial.

Brutal ataque a puñaladas y muerte

La reconstrucción inicial señala que el asesinato se registró minutos antes de las 6 cuando un llamado a la línea de emergencias 911 dio aviso sobre un hombre con heridas de arma blanca en el interior de la citada barriada, localizada cerca del límite del departamento lasherino con la Ciudad de Mendoza.

Casi al mismo tiempo, Arabel Valdez ingresó al Hospital Lagomaggiore, luego de ser trasladado a bordo de un auto particular. Cuando los médicos lo asistieron, constataron que tenía heridas de arma blanca en el tórax.

Las manchas de sangre en la escena donde se produjo el asesinato de Arabel Valdez. Walter Moreno/MDZ

Pese a los esfuerzos de los profesionales de la salud, a los pocos minutos Arabel Valdez perdió la vida a raíz de las lesiones sufridas, motivo por el cual se le dio inmediata intervención al personal de Homicidios.

A partir de las primeras averiguaciones desarrolladas en la escena por el personal de Investigaciones, surgió que los autores eran los hermanos de la pareja de Arabel Valdez, aunque finalmente terminaron siendo sus concuñados, con quienes protagonizó un conflicto que desecadenó la salvaje agresión con arma blanca que fue letal.