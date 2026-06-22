Asesinaron a puñaladas a un exconvicto durante una riña en Las Heras y atraparon a los presuntos autores

Un exconvicto fue asesinado a puñaladas la madrugada de este lunes durante una salvaje riña en el barrio Jardín Aeroparque de Las Heras . La víctima, fue identificada Carlos Arabel Valdez , de 36 años, quien tenía pasado carcelario y pertenecía una reconocida familia de malvivientes del oeste de la Ciudad de Mendoza .

De acuerdo con la información a la que accedió MDZ , las autoridades detuvieron a tres hermanos de apellido Delgado como posibles autores del homicidio, quienes a la vez serían cuñados de la víctima. Uno de ellos se entregó tras enterarse de que Arabel había fallecido y durante su detención afirmó que lo atacó para defenderse.

Lo cierto es que el trío de sospechosos quedó a disposición de la fiscal de Homicidios Claudia Ríos , quien lidera la investigación y aguardaba por la incorporación de diferentes pruebas y testimonios para avanzar sobre la situación procesal de los hermanos detenidos.

La información señala que fatídico episodio se registró minutos antes de las 6 cuando un llamado a la línea de emergencias 911 dio aviso sobre un hombre con heridas de arma blanca en el interior de la citada barriada, localizada cerca del límite del departamento lasherino con la Ciudad de Mendoza .

Casi al mismo tiempo, Arabel Valdez ingresó al Hospital Lagomaggiore , luego de ser trasladado a bordo de un auto particular. Cuando los médicos lo asistieron, constataron que tenía heridas de arma blanca en el tórax .

Pese a los esfuerzos de los profesionales de la salud, a los pocos minutos Arabel Valdez perdió la vida a raíz de las lesiones sufridas, motivo por el cual se le dio inmediata intervención al personal de Homicidios.

La víctima falleció tras ser trasladada al Hospital Lagomaggiore. Alf Ponce Mercado / Archivo MDZ

A partir de las primeras averiguaciones desarrolladas en la escena por el personal de Investigaciones, surgió que los autores eran tres hermanos de la pareja de Arabel Valdez, con quienes habría protagonizado un conflicto que desecadenó la salvaje agresión con arma blanca.

Cómo se entregó uno de los presuntos autores

En medio de los trabajos, alrededor de las 8, personal policial fue desplzado hasta el barrio 12 de Mayo de Las Heras, ya que una mujer se comunicó con el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) y manifestó que un hombre estaba en su domicilio y deseaba entregarse por un hecho de sangre.

Una vez en el lugar, los uniformados entrevistaron a Brian Alejandro Delgado Fernández, quien estaba visiblemente nervioso y explicó que acababa de enterarse que su cuñado, con quien había mantenido una pelea, había fallecido.

Asimismo, agregó que confrontó con sus hermanos a Arabel Valdez para defenderse y exhibió una serie de heridas cortantes que tenía en la muñeca izquierda y hematomas en la espalda y los brazos.

Frente a eso, fue aprehendido y trasladado al Cuerpo Médico Forense (CMF) para practicarle peritajes sobre las heridas y luego quedó alojado en la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos (Es.Tra.D.A.), al igual que sus dos hermanos, quienes fueron detenidos en diferentes procedimientos tras el crimen.