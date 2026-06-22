Pelea, gritos y desesperación: cómo se vivió el asesinato entre familiares en Las Heras

Lo que comenzó como una discusión entre familiares terminó la madrugada de este lunes con el asesinato a puñaladas de un exconvicto y una escena que, con el paso de las horas, se fue llenando de policías, peritos, familiares y vecinos que intentaban entender qué había ocurrido.

La víctima fue identificada como Carlos Gastón Arabel Valdez , de 36 años , quien tenía pasado carcelario y pertenecía una reconocida familia de malvivientes del oeste de la Ciudad de Mendoza . Murió luego de ser trasladado al Hospital Lagomaggiore con una grave herida de arma blanca en el pecho. Por el hecho de sangre, quedaron detenidos tres hermanos de apellido Delgado, cuñados del fallecido, quienes son investigados por el hecho de sangre.

En horas de la tarde, la actividad policial continuaba siendo intensa. Efectivos de la Policía Científica trabajaban sobre la escena del crimen, delimitadando el lugar de los hechos, mientras realizaban relevamientos y levantaban distintos elementos de interés para la investigación.

Entre las tareas periciales, los especialistas analizaron una campera perteneciente a la víctima que yacía en la calzada y examinaban distintos sectores de la calle donde se produjo el conflicto y en donde se presenciaban manchas hematicas de gran tamaño. Cada detalle era observado y trabajado con el objetivo de reconstruir la secuencia que terminó con la muerte de Valdez.

A pocos metros, familiares , conocidos y vecinos permanecían visiblemente afectados. Algunos familiares lloraban en silencio mientras seguían de cerca el avance de las pericias. El dolor se mezclaba con la incertidumbre y las preguntas.

La presencia policial se mantuvo durante gran parte de la mañana y el mediodía. Incluso cerca de las 13, los peritos continuaban trabajando en el barrio, bajo la mirada constante de las personas que se acercaban para observar los procedimientos y comentar lo ocurrido.

Una madrugada marcada la violencia

Durante el recorrido que realizó MDZ por el lugar de los hechos, aunque nadie aseguró haber presenciado el ataque, varios vecinos coincidieron con su relato indirecto: en plena madrugada escucharon gritos, discusiones y movimientos inusuales en la calle.

"En mi casa escuchamos ruidos y un alboroto, pero no salimos. Después nos enteramos que habían matado a un hombre. Estaban tomando, se desconocieron y mataron a uno", relató un joven de la zona.

Otro vecino contó que se despertó sobresaltado por los ruidos. Al asomarse observó movimiento en la calle y alcanzó a ver cómo empujaban un vehículo.

Efectivos de la policia cientifica desarrollaron tareas de investigación y analizaron distintos elementos en la escena del crimen. Walter Moreno/MDZ

"Había gente. Vi que estaban empujando un auto para hacerlo arrancar y dentro del auto, manejando, estaba uno de los hermanos que estuvieron en la pelea, llevaba al hombre para el hospital", explicó.

Una tercera vecina señaló que también escuchó gritos y disturbios, aunque decidió permanecer dentro de su vivienda. Recién horas más tarde, al conversar con vecinos del barrio, tomó conocimiento de que una persona había sido asesinada durante una pelea.

La escena quedó marcada por el contraste entre el movimiento de los investigadores y el silencio de quienes observaban desde las veredas. Un silencio que reemplazó a los gritos que, horas antes, habían anticipado que algo grave estaba ocurriendo en el corazón del barrio Jardín Aeroparque.

El hecho de sangre

El homicidio ocurrió minutos antes de las 6 de la madrugada del lunes, cuando un llamado a la línea de emergencia 911 alertó sobre la presencia de un hombre herido con arma blanca en el barrio Jardín Aeroparque, en Las Heras.

Casi en simultáneo, Carlos Arabel Valdez, de 36 años, ingresó al Hospital Lagomaggiore trasladado en un vehículo particular. Al ser asistido por los médicos, los profesionales constataron que presentaba heridas de arma blanca en el tórax. Pese a los esfuerzos realizados para estabilizarlo, la víctima falleció pocos minutos después como consecuencia de la gravedad de las lesiones.

Carlos Arabel, la víctima del asesinato. MDZ.

En la causa tomó intervención la fiscal de Homicidios Claudia Ríos, quien dispuso una serie de medidas investigativas para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar la responsabilidad de los involucrados.

Las primeras averiguaciones realizadas por personal de Investigaciones permitieron reconstruir parte de la secuencia previa al crimen y apuntaron hacia el entorno familiar de la víctima. Según surgió de los testimonios y las tareas desarrolladas en la escena, Valdez habría mantenido una violenta disputa con tres hermanos de su pareja, situación que terminó desencadenando la agresión fatal.

Uno de los implicados se entregó tras el asesinato

Mientras los pesquisas avanzaban con la recolección de pruebas, cerca de las 8 uno de los presuntos implicados decidió entregarse. El procedimiento se concretó en el barrio 12 de Mayo, luego de que una mujer se comunicara con el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) para informar que un hombre se encontraba en su domicilio y quería ponerse a disposición de la Justicia por un hecho de sangre.

Al llegar al lugar, los efectivos entrevistaron a Brian Alejandro Delgado Fernández, quien manifestó que había mantenido una pelea con su cuñado y que acababa de enterarse de su fallecimiento. El sospechoso aseguró que actuó para defenderse durante la confrontación y presentaba heridas cortantes en una muñeca, además de hematomas en distintas partes del cuerpo.

Tras su aprehensión, fue trasladado al Cuerpo Médico Forense (CMF) para la realización de pericias y posteriormente quedó alojado en la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos (Es.Tra.D.A.). En paralelo, sus dos hermanos también fueron detenidos en distintos procedimientos y quedaron a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación del crimen.