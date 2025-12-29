Una pelea en Las Heras terminó con el asesinato de un joven a puñaladas: los detalles del caso

Las calles del departamento de Las Heras fueron nuevamente el escenario de un violento hecho de sangre que terminó en la muerte de un joven de 25 años tras ser apuñalado en el abdomen. La víctima fue atacada por un grupo con el que ya tenía problemas previos. Además, un amigo también resultó herido por el hecho. Ambos tenían antecedentes .

El ataque y asesinato ocurrió al rededor de las 22.30 de este domingo en el cruce de las calles Sargento Cabral y Paul Harris, en el límite del barrio Panquehua. Allí, Gonzalo Emanuel Narváez fue abordado junto a un amigo por un grupo de personas con las que tendrían conflictos desde tiempo atrás, desatándose una pelea en esta zona de Las Heras.

La riña terminó con Narváez siendo trasladado por su hermano al Hospital Carrillo con una grave herida de arma blanca en el pecho, la que terminaría causándole la muerte a la víctima apenas una hora después del hecho.

Por su parte, su acompañante fue hallado por los efectivos de la Comisaría 16°, quienes constataron que se encontraba sentado en la vereda de la calle Río Negro, inconsciente y con puñaladas en su pierna y brazo izquierdo, por lo que fue trasladado en una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) al Hospital Lagomaggiore.

Justamente es el lesionado quien denuncia que ambos amigos habían sido atacados por un grupo de malvivientes con los que tenían problemas de vieja data.

El relato de la familia de la víctima y los antecedentes de los implicados

Los familiares de Narváez fueron entrevistados por los uniformados actuantes para conocer los detalles que desataron la fatal pelea.

Estos indicaron que los atacantes serían un grupo oriundo del barrio Güemes, pero no identificaron a ninguna persona en particular ante las autoridades. Además, reconocieron que el fallecido tenía problemas con las drogas y que andaba en "malas juntas", lo que podría ser el detonante del conflicto.

Justamente, dentro de estas cuestionadas amistades destacaron a la otra víctima de la riña como una persona conflictiva a quien no querían en la familia de Narváez y que mantenía problemas con varias personas de la zona. Lo cierto es que ambos involucrados cuentan con antecedentes dentro de su prontuario. En el caso del herido, su historial delictivo incluye una investigación en su contra por un hurto agravado por escalamiento. Mientras que la víctima fatal del hecho había sido apuntado por hurtos y robos simples.

La investigación para dar con los responsables del ataque a arma blanca en este hecho quedó a cargo de la fiscal de Homicidio Florencia Díaz Peralta.