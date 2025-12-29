Dejó la puerta del camión abierta y le robaron más de 10.000 dólares en Las Heras

Un camionero que viajaba de Chile a San Juan denunció haber sido víctima de un millonario robo en una estación de servicio de Las Heras.

Un camión de la empresa de la que forma parte el camionero robado en Las Heras.

El robo de más de 10.000 dólares en efectivo fue denunciado por un camionero entrerriano en Las Heras. El sujeto se encontraba viajando de Chile a San Juan cuando al detenerse en una estasión de servicio un malviviente habría entrado al rodado cuando el conductor no estaba para sustraer esta gran suma de dinero.

El camionero, oriundo de la ciudad de Paraná, Entre Ríos, indicó a las autoridades que el robo fue perpetrado sobre las 0.15 de este lunes, cuando al detenerse en las inmediaciones de una estasión de servicio, ubicada entre el Acceso Norte y la calle Pascual Segura, se bajó a comprar comida en dicho establecimiento.

Dejó la puerta abierta de su camión Fue en ese momento en el que un ladrón habría encontrado la puerta del acompañante del rodado abierta, lo que aprovechó para ingresar al vehiculo. Allí, se encontró con más de 10.000 dólares en efectivo - más de 14 millones y medio de pesos al cambio actual-.

Al regresar, el chofer de la empresa entrerriana Abrard, se encontró con la puerta del acompañante completamente abierta y esta cantidad de plata robada. Además, indicó que le faltaban otros elementos que tenía dentro del camión.