Incendio en Las Heras: un muerto por las llamas en El Algarrobal

Durante la mañana de este miércoles un incendio dentro de la zona de El Algarrobal significó la muerte de una persona.

Las llamas se desataron en un predio ubicado en el cruce de las calles General Paz y Barrionuevo, dentro del departamento de Las Heras. Bomberos trabajan en la zona para controlar el foco ígneo. La Policía y los cuerpos de Bomberos del Cuartel Central y Voluntarios de Las Heras llegaron al lugar y constataron que las llamas habían afectado la totalidad de la propiedad.