Dramático giro por el incendio fatal en una casa de Las Heras: investigan un asesinato

La investigación por el incendio fatal en una vivienda de El Algarrobal , Las Heras , dio un sorpresivo giro a partir de los primeros peritajes. A raíz de los indicios analizados en la escena, estiman que las llamas podrían haberse iniciado de manera intencional. Por eso, detectives policiales y judiciales investigan un posible asesinato .

En caso de confirmarse esa hipótesis, se transformaría en el tercer hecho de sangre que registrado en la previa de la Navidad en Mendoza, tras el femicidio de Nadia Janet Sosa (35) y el crimen de Ramón Federico Quiroga Flores (41), perpetrados durante la noche del martes en San Martín y Las Heras , respectivamente.

Minutos después de las 11.30 de este miércoles, las autoridades fueron alertadas de un incendio que se inició en una vivienda de calle General Paz y Callejón Barrionuevo. en el distrito lasherino de El Algarrobal . Por eso, policías y bomberos se desplazaron hasta el lugar, donde se encontraron con una propiedad completamente consumida por el fuego, motivo por el cual se iniciaron las tareas de enfriamiento.

Fue allí que los efectivos dieron entre el material incinerado, con un cadáver humano calcinado casi en su totalidad. A partir del estado en que se encontraba el cuerpo y los testimonios de los vecinos de la zona, se comenzó a trabajar la posibilidad de que el fuego haya sido producido de forma intencional para terminar con la vida de la víctima.

Fuentes policiales señalaron a MDZ que, debido a que el inmueble estaba construido a partir de materiales precarios, el fuego avanzó con celeridad y provocó daños totales, cobrándose también la vida de una persona que vivía en el interior, quien todavía no había sido identificada.

caso policial algarrobal-6 Los restos de la casa incendiada en El Algarrobal. Rodrigo D'Angelo / MDZ

Las sospechas de un asesinato y las pistas clave

Las tareas iniciales encabezadas por peritos del Cuartel Central de Bomberos y de la Policía Científica en la escena, advirtieron que podría haber existido algún tipo de combustible o acelerante que haya intensificado la temperatura de las llamas en el interior de la vivienda.

Esto, principalmente, porque los materiales de la construcción no suelen alcanzar altas temperaturas, mucho menos la necesaria para llegar a calcinar un cuerpo humano. Eso llamó la atención de los pesquisas y aumentó las sospechas de un incendio premeditado.

Además, los vecinos de la zona indicaron a MDZ, que en esa casa vivían dos hombres, aparentemente adultos mayores, y también solía pernoctar una mujer en alguna ocasiones. Se trataría de una vecina de la zona, quien se dedicaba al trabajo sexual.

caso policial algarrobal bomberos camioneta (1) Bomberos y policías trabajando en el teatro del hecho. Rodrigo D'Angelo / MDZ

Mediante esos datos, las autoridades a cargo de la investigación no descartaban que se haya producido algún tipo de conflicto que haya desencadenado un ataque contra la vida de alguno de los ocupantes.

Por su parte, la totalidad de la casa quedó reducida a cenizas, quedando en pie solo algunos palos de madera del exterior de la vivienda. Así las cosas, los detectives liderados por la fiscal de Homicidios Florencia Díaz Peralta analizaban las pruebas recolectadas en el teatro del hecho.