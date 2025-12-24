Asesinaron a balazos a un hombre en Las Heras: testigos identificaron a dos hermanos como los posibles autores

Un hombre fue asesinado a balazos la noche del martes en Las Heras . La víctima fue identificada como Ramón Federico Quiroga Flores , de 41 años. Fue ultimado frente a su sobrino, quien se transformó en testigo clave. Los dos presuntos autores, dos hermanos que viven en la zona, fueron individualizados y eran intensamente buscados hasta la mañana de este miércoles.

El sangriento episodio se registró alrededor de las 22.45 cuando Quiroga se encontraba junto a su sobrino, de 19 años, en la vereda de su vivienda de calle Mansilla al 2.300 , en el barrio Independencia del distrito de El Plumerillo .

En ese instante, fueron sorprendidos por dos sujetos a bordo de una Ford F-100 , quienes descendieron y abordaron inmediatamente a la víctima, con quien mantuvieron una acalorada discusión. Acto seguido, uno de los sujetos, apodado el Javito, efectuó varios disparos de arma de fuego contra la humanidad de Quiroga.

Dos de los proyectiles le impactó al hombre en el pecho, provocando que se desplomara en el suelo. Al mismo tiempo, los agresores intentaron darse a la fuga, pero la camioneta en la que se movilizaban les falló y tuvieron que dejarla abandonada en la escena, huyendo ambos a pie, de acuerdo con el relato policial.

En tanto, el sobrino y un hermano de la víctima la trasladaron rápidamente al Hospital Carrillo, a bordo de un Renault 18 particular. Sin embargo, el vehículo sufrió problemas mecánicos en el camino y tuvieron que pedir ayuda de los vecinos de la zona para llegar al nosocomio de calle Martín Fierro .

hospital ramon carrillo (4).JPG La víctima fue asistida en el Hospital Carrillo, pero no sobrevivió. ALF PONCE MERCADO / MDZ

Seguidamente, médicos asistieron a Quiroga, quien presentaba dos impactos de bala en el tórax, con orificio de entrada y sin salida. Pese a que intentaron estabilizarlo, no lograron salvarle la vida y terminaron confirmando su deceso, a raíz de las heridas de arma de fuego sufridas.

En paralelo, policías de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras (UEP) se hicieron presentes en la escena del crimen y entrevistaron a una hermana de la víctima, quien estaba adentro de la vivienda cuando se produjo el ataque, pero sindicó como autores a dos hermanos apodados Fabito y Javito.

Un pedido de perdón y la escena manipulada

Asimismo, la mujer reclamó que llamó en varias oportunidades a la línea de emergencias 911, ya que otro hermano de los supuestos homicidas, conocido como Lucho, se hizo presente en el teatro del hecho. Este hombre le pidió "perdón" a la mujer y le explicó que fue "todo una confusión". Luego, levantó las vainas servidas que quedaron sobre el asfalto y se retiró en la Ford F-100 que dejaron abandonada los sindicados asesinos, de acuerdo con la información a la que accedió MDZ.

Posteriormente, tomó intervención la fiscal de Homicidios Florencia Díaz Peralta, quien solicitó los trabajos en la escena de personal de Investigaciones y la Policía Científica, tanto en el Hospital Carrillo como en la escena del ataque fatal.