Asesinato de Rob Reiner y Michele Singer: revelaron detalles de la espeluznante escena del crimen

TMZ reveló nuevos detalles sobre la muerte del director y su esposa, hallados sin vida el pasado domingo en su casa de Los Ángeles.

Rob y Michele Reiner fueron encontrados sin vida el domingo 14 de diciembre.

La noticia del asesinato de Rob Reiner y su esposa, Michelle Singer Reiner, ha conmocionado a todo el mundo. El director y su pareja fueron hallados muertos el domingo 14 de diciembre en su casa ubicada en el barrio de Brentwood, en Los Ángeles.

Fue una de las hijas de la pareja, Romy, quien dio aviso tras hallar a ambos sin vida dentro de la vivienda. Según informaron fuentes oficiales, las primeras alertas al Departamento de Bomberos de Los Ángeles se registraron cerca de las 15.30 horas.

Rob Reiner El principal sospechoso es Nick Reiner, hijo de la pareja. EFE Las autoridades locales trabajan en la investigación del caso, que por estas horas es analizado como un presunto doble homicidio. De acuerdo a lo informado por medios estadounidenses, uno de los hijos del matrimonio aparece como el principal sospechoso: Nick Reiner.

Según informó TMZ, Rob y Michele habrían sido degollados por un miembro de la familia, posiblemente tras una discusión ocurrida dentro de su vivienda en Los Ángeles, lo que derivó en el trágico desenlace.

Rob Reiner y Romy Reiner Romy Reiner fue quien encontró a sus padres sin vida en su vivienda de Los Ángeles. Instagram Romyreiner. Además, siempre según fuentes citadas por TMZ, Romy habría manifestado ante la policía que el familiar señalado "debería ser considerado sospechoso", al describirlo como una persona "peligrosa".