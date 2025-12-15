Heridas de arma blanca y una escena sangrienta: quién es el principal sospechoso por el homicidio de Rob Reiner y su esposa

El director de cine Rob Reiner , recordado por películas como “ Cuando Harry conoció a Sally”, fue encontrado sin vida junto a su esposa Michele Singer durante la madrugada del domingo en su residencia del oeste de Los Ángeles .

La noticia conmociona al mundo de Hollywood , ya que las primeras investigaciones apuntan a que su hijo estaría involucrado en el doble crimen .

Efectivos policiales se presentaron al domicilio del director alrededor de las 15.30 del domingo, tras recibir un llamado de auxilio. Una vez allí, se encontraron con el cuerpo sin vida de un hombre de 78 años y una mujer de unos 68 años, que luego identificaron como la pareja.

A partir de ese momento, la Policía de Los Ángeles (LAPD) inició una investigación formal para esclarecer las causas de muerte de Reiner y Singer.

El director de cine Rob Reiner y la fotógrafa Michele Singer iniciaron su relación durante la producción de "Cuando Harry conoció a Sally" (1989). Este romance influyó en la visión del director sobre el amor, llevándolo a modificar el guion para darle a la película el final feliz que le dio ese salto a la fama, reemplazando el original en el que los protagonistas se separaban.

Reiner y Singer se casaron ese mismo año y tuvieron tres hijos durante su matrimonio.

¿Qué se sabe hasta el momento sobre la trágica muerte de Rob Reiner y Michele Singer?

Fuentes cercanas a la pareja apuntan a Nick Reiner, hijo del matrimonio, como supuesto autor del homicidio, según informó la revista estadounidense People. Mientras que el medio TMZ reportó que el director y su esposa llevaban heridas de arma blanca en sus cuerpos.

Nick Reiner, hijo del medio de la pareja, convive con una larga lucha contra la adicción a las drogas, que lo llevó a quedarse sin hogar en un momento de su vida.