La Unión Europea considera prestar plata a Ucrania que pertenece a activos de Rusia

La Unión Europea, respecto de transferir activos rusos a Ucrania, admite que el préstamo es "cada vez más difícil", pero subraya que no hay alternativa.

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha reconocido este lunes las crecientes dificultades para que la UE acuerde el préstamo para Ucrania usando activos de Rusia congelados, aunque ha insistido que, con todo, es la opción "más creíble" y no hay sobre la mesa alternativas a este escenario.

"La opción más creíble es el préstamo de reparaciones, y es en eso en lo que estamos trabajando. Aún no hemos llegado a ese punto y cada vez es más difícil, pero estamos haciendo el trabajo", ha señalado la jefa de la diplomacia europea a su llegada a la reunión de ministros de Exteriores en Bruselas.

La última reunión de Exteriores del año marca el inicio de una semana clave para que la UE defina su apoyo a Ucrania, con el debate sobre los préstamos de reparación con activos rusos congelados en Europa en la mesa de los líderes del bloque del 18 y 19 de diciembre. "Aún nos quedan algunos días", señaló la ex primera ministra de Estonia, quien reconoció que no existen alternativas viables a esta opción.

Después de que Malta, Bulgaria, República Checa e Italia se hayan sumado a las reticencias que mantiene Bélgica, país que alberga la sede de Euroclear -- la institución que mantiene congelados la mayoría de activos de Rusia en Europa --, Kallas ha indicado la dificultad del debate y las "distintas presiones desde distintos lados".

Unión Europea La Unión Europea considera destinar activos financieros de Rusia para Ucrania. Foto Efe EFE Mantener a Ucrania a flote "También debemos tener una visión muy clara. Las otras opciones no están funcionando realmente", ha argumentado, apuntando a que la Unión Europea puede aprobar el préstamo de reparación con mayoría cualificada de sus Estados Miembros, mientas que otras vías como la financiación a Ucrania mediante eurobonos requiere de unanimidad y ya se ha descartado en el pasado.