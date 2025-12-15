Las inundaciones en Bolivia dejan ya veinte muertos y decenas de desaparecidos

Grandes inundaciones llevan desolación a Bolivia. Según las autoridades, hay una veintena de muertos, mientras se busca a decenas de personas.

Hay al menos veinte muertos y también decenas de personas desaparecidas a causa del desbordamiento del río Piraí por las inundaciones registradas en el interior de Bolivia tras fuertes lluvias, que se concentran en el municipio de El Torno, a pocos kilómetros de la ciudad de Santa Cruz.

El viceministro de Defensa Civil, Alfredo Troche, ha confirmado la cifra de decesos en una serie de declaraciones al diario boliviano 'El Deber', antes de afirmar que la situación es "crítica" y que requiere de "acciones inmediatas" dada su peligrosidad, especialmente por el desbordamiento del caudal en la región más poblada del país.

En este sentido, ha indicado que cuatro de los muertos ya han sido identificados, mientras que los 16 restantes siguen a la espera. Además, ha confirmado que se ha declarado la situación de desastre en el departamento de Santa Cruz de la Sierra y ha apuntado a que más de 200 personas han tenido que ser evacuadas.

Bolivia y su "catástrofe humanitaria" Así, ha lamentado la "catástrofe humanitaria" que atraviesa la zona y ha indicado que está causando "pérdidas de vidas y daños millonarios", por lo que ha confirmado que una veintena de personas están en paradero desconocido a medida que avanzan las labores de búsqueda y rescate.

Troche ha dicho estar "muy consternado" por la gravedad de la situación tras sobrevolar el municipio y ha informado de que se ha reforzado el despliegue de helicópteros para acelerar las evacuaciones.