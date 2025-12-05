La tragedia en Indonesia: casi 900 muertos por inundaciones y deslizamientos de tierra

En Indonesia, ascienden hasta ahora a más de 860 los muertos por las inundaciones en el oeste del país. Siguen buscando a cientos de desaparecidos.

En Indonesia, hay inundaciones y deslizamientos de tierra tras las fuertes lluvias. Foto Efe

La Agencia Nacional de Mitigación de Desastres (BNPB, por sus siglas en inglés) ha indicado en su último balance que 3,3 millones de personas se han visto afectadas por el paso del ciclón 'Senyar', que ha provocado lluvias torrenciales, deslizamientos de tierra e inundaciones.

La provincia de Aceh acumula el mayor número de muertos, seguida de Sumatra Septentrional y Sumatra Occidental. Al menos 1,1 millones de personas se han visto obligadas a desplazarse de sus hogares y cerca de 10.000 viviendas han sufrido daños.

Indonesia sigue buscando gente desaparecida Asimismo, 535 instalaciones públicas, 184 lugares de culto, 326 centros educativos, 115 edificios de oficinas, 25 establecimientos sanitarios y 295 puentes y carreteras se han visto afectados por las inundaciones.

India lluvias inundaciones En Indonesia, hay todavía cientos de desaparecidos por las inundaciones. Foto Efe EFE Las labores de búsqueda y rescate continúan en las zonas afectadas y cuentan con la participación del Ejército, además de voluntarios y equipos de emergencias, que alertan de que las grandes dificultades para realizar su trabajo.