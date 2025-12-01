Sri Lanka: hay más de 350 muertos por inundaciones y deslizamientos de tierra

Las lluvias e inundaciones en Sri Lanka sembraron la desolación. Hay cientos de muertos y más de cien deslizamientos de tierra, con fuertes olas de viento.

Las autoridades de Sri Lanka han informado este lunes de que la cifra de muertos por las fuertes lluvias e inundaciones registradas durante la última semana ha aumentado a 355, mientras que otras 366 personas siguen en paradero desconocido, por lo que han alertado de que la cifra de víctimas mortales podría seguir aumentando.

El Centro de Gestión de Desastres de Sri Lanka (DMC, por sus siglas en inglés) ha indicado que las operaciones de búsqueda y rescate continúan por cuarto día consecutivo en un intento por hallar más supervivientes, si bien numerosas áreas siguen estando inaccesibles.

Las zonas más afectadas del país se encuentran en los distritos de Kandy, Nuwara Eliya y Bedulla, donde se han constatado más de un centenar de deslizamientos de tierra. El domingo, el piloto de un helicóptero que participaba en los dispositivos de emergencias falleció tras sufrir un accidente cuando realizaba labores de búsqueda y rescate.

El presidente del país, Anura Kumara Dissanayake, ha lamentado uno de los "desastres naturales más desafiantes de la historia del país" y ha lamentado las dificultades con las que se están topando los trabajadores de emergencias y protección civil.

tormenta lluvias inundaciones efe Sri Lanka realiza fuertes operativos de rescate para dar con desaparecidos. Foto Efe EFE Sri Lanka complicada por el viento El domingo, declaró el estado de emergencia pública para todo el país para "garantizar la seguridad, mantener el normal funcionamiento del país y salvaguardar los suministros y servicios necesarios para la vida pública" de Sri Lanka.