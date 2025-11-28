Las inundaciones y deslizamientos de tierra llevan tragedia a Tailandia y Sir Lanka

El balance de muertos a causa de las inundaciones registradas con deslizamientos de tierra durante los últimos días en Tailandia ha aumentado a 145, con una incidencia especial en la provincia de Songkhla, en el sur del país, donde han sido halladas 110 víctimas mortales, según el Ministerio de Salud.

La última estimación del Ministerio ha sido trasladada por el portavoz del Gobierno, Siripong Angkasakulkiat, que ha confirmado además en rueda de prensa otros nueve muertos en Nakhon Si Thammarat, seis en Pattani, cinco en Satun, cuatro en Phatthalung y Narathiwat, y dos en Trang.

Las inundaciones han afectado especialmente a Songkhla y más concretamente a la ciudad de Hat Yai, importante punto comercial del sur del país y donde más de 30.000 personas han sufrido los daños causados por las intensas lluvias y deslizamientos de tierra .

Los equipos de rescate han alertado de que las operaciones se están topando con "inmensas dificultades", especialmente a la hora de gestionar los restos de las personas fallecidas.

El Gobierno de Tailandia declaró el martes a Songkhla como "zona de desastre" ante la gravedad de las inundaciones, lo que permite la liberación de fondos y ayuda de emergencia a los residentes de la provincia, unas labores que estarán encabezados por el jefe del Ejército, Ukrit Buntanont, con apoyo de varios ministerios.

tormenta lluvias inundaciones efe Los equipos de rescate trabajan en medio de las inundaciones y se buscan desaparecidos en Tailandia y Sri Lanka. Foto Efe EFE

En Sri Lanka hay hasta ahora 61 muertos

Las autoridades de Sri Lanka han informado este viernes de que otras 61 personas han muerto a causa de las inundaciones y las fuertes lluvias registradas durante los últimos días en la isla, donde decenas de personas han resultado heridas.

El Centro de Gestión de Desastres (DMC, por sus siglas en inglés) ha indicado que el balance ha sido actualizado tras recuperar los restos sin vidas de otras cinco personas. Asimismo, ha indicado que 25 personas siguen desaparecidas, por lo que la cifra de víctimas mortales podría aumentar.

En este sentido, ha señalado que de momento ya son casi 44.000 las personas que se han visto gravemente afectadas en todo el país, según informaciones del diario 'The Daily Mirror'.

Deslizamientos de tierra

Gran parte de los muertos se han registrado en el distrito de Badulla, donde los deslizamientos de tierra han sepultado varias viviendas en una zona montañosa del interior del país.

Sri Lanka hace frente a las lluvias monzónicas, si bien las precipitaciones se han intensificado debido a una borrasca registrada al este de la isla. La situación ha llevado a las autoridades a suspender los exámenes de fin de curso durante al menos dos días. Dpa