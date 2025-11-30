Mueren más de 400 personas tras las devastadoras inundaciones registradas en Indonesia

Los equipos de recate en Indonesia buscan a cientos de personas reportadas como desaparecidas, muchas de las cuales podrían estar sepultadas bajo deslizamientos de tierra, después de que lluvias ciclónicas causaran inundaciones catastróficas hace casi una semana.

La cifra de muertos en la isla de Sumatra ya supera los 440, según el gobierno.

Se ha enviado ayuda a las zonas afectadas por tierra y aire, pero algunas aldeas aún no han recibido nada y se informa de personas robando alimentos y agua para sobrevivir.

Millones de personas en el Sureste Asiático han sufrido las consecuencias de las fuertes lluvias, incluyendo Tailandia, Malasia, Filipinas y Sri Lanka, que han dejado más de 900 muertos este mes.

El ciclón Senyar, una tormenta excepcionalmente inusual, causó deslizamientos catastróficos e inundaciones en Indonesia que arrastraron casas y dejaron miles de edificios sumergidos.

Hay decenas de personas desaparecidas en Aceh, Sumatra Septentrional y Sumatra Occidental, informó la Agencia Nacional de Manejo de Desastres.

"Hay dos ciudades que requieren atención total debido a que están aisladas, específicamente Tapanuli Central y Sibolga", expresó el director de la agencia, el teniente general Suharyanto, que fue citado por la agencia de noticias AFP.

Alguna ayuda internacional ha llegado, particularmente de Malasia, que está enviando suministros a Aceh, una de las provincias más afectadas.

Reuters Cargamentos de asistencia fueon enviados en helicópteros militares a Palembayan el domingo.

En la aldea de Sungai Nyalo, a unos 100km de la capital de Sumatra Occidental, Padang, las inundaciones ya habían retrocedido el domingo, dejando las casas, vehículos y cultivos cubiertos de un grueso lodo gris, informa AFP.

Las autoridades todavía no han empezado a despejar las carreteras, afirmaron los residentes, y no ha llegado la asistencia externa.

"La mayoría de los lugareños optaron quedarse; no querían abandonar sus casas", comentó Idris, de 55 años, a la agencia AFP.

El portavoz de la policía Ferry Walintukan dijo que habían enviado agentes para frenar los saqueos de tiendas, informó la agencia AP.

"Los saqueos sucedieron antes de que la asistencia logística llegara", añadió Walintukan. "(Los residentes) no sabían que la asistencia llegaría y estaban preocupados por morir de hambre".

Por otra parte, el multimillonario empresario de tecnología Elon Musk anunció que suministrará gratis el servicio de su plataforma Starlink para apoyar las comunicaciones durante la emergencia.

Gran devastación en todo el Sureste Asiático

Las intensas lluvias han dejado una devastación generalizada en la región.

Por lo menos 170 personas murieron en las inundaciones en Tailandia y hubo informes de varias muertes en Malasia.

En Sri Lanka, más de 330 personas murieron en inundaciones y deslaves mientras el país lidiaba con uno de los peores desastres climáticos en años.

Aunque las lluvias torrenciales han mermado, las zonas bajas de la capital, Colombo, siguen inundadas y muchas regiones en el centro del país continúan asiladas.

Y en Filipinas, decenas de miles de personas se manifestaron en contra la corrupción del gobierno, después de que una serie de inundaciones se cobraran más de 200 vidas este mes.

EPA Manifestantes en Manila cargan una efigie del presidente Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr, cuyo gobierno se encuentra en dificultades por acusaciones de corrupción.

El gobierno reconoció que fondos sustanciales destinados a la financiación del control de inundaciones se han perdido debido a la corrupción.

La ira pública sobre la situación ahora amenaza al gobierno del presidente Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr.

Hubo dos multitudinarias protestas en la capital, Manila, una organizada por la Iglesia Católica y la otra por sindicatos, estudiantes y activistas de izquierda.

La queja es la misma; que el dinero del gobierno central destinado a la defensa contra las inundaciones fue desviado a los bolsillos de políticos corruptos, dejando a muchas comunidades peligrosamente expuestas a las precipitaciones excepcionales de este año.

Pero determinar quién es responsable está resultando difícil. Marcos Jr ha destituido a varios políticos y funcionarios, a quienes acusa de robar fondos.

No obstante, uno de esos políticos, que ahora se encuentra escondido, acusó al mismo presidente de supervisar la corrupción. Marcos desestimó la acusación como propaganda.

Su propia hermana, la senadora Imee Marcos, se ha unido a la oposición en su contra, y la vicepresidenta Sara Duterte, una acérrima rival del presidente, asegura que ella está lista para tomar el poder si lo fuerzan a dimitir. Sin embargo, ella también enfrenta otras acusaciones de corrupción.

Ahora mucho depende de si las protestas continúan en las semanas venideras y si más aliados del presidente lo abandonan.

Él será consciente de que dos de sus predecesores, incluyendo su propio padre, fueron destituidos por movimientos de protesta populares provocados por la corrupción.

BBC

FUENTE: BBC