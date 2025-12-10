Detuvieron a un sospechoso de intento de asesinato en una serie de allanamientos en el barrio Santa Teresita

Claudio Adrián Quinteros Villalba fue detenido en una vivienda del barrio Santa Teresita. Está apuntado como el tirador en un tiroteo que dejó a otro joven herido.

A raíz de una serie de allanamientos aplicados este miércoles en el barrio Santa Teresita, Las Heras, se detuvo a Claudio Adrián Quinteros Villalba, sospechoso de haber disparado contra Enzo Joel Parraguez, en otra parte del mismo departamento, en un tiroteo perpetrado hace poco más de un mes.

La popular barriada lasherina se vio conmocionada durante los momentos que duró el operativo de la División de Homicidios, el cual constó de siete allanamientos en casas de la zona bajo las directivas de la fiscal de homicidios Andrea Lazo, a cargo de la investigación por el delito de homicidio en grado de tentativa.

Como resultado de esto se dio con Quinteros Villalba, que según fuentes cercanas al caso sería quien disparó contra Parraguez desde un auto en el barrio 26 de Enero en plena tarde del 9 de noviembre. Además del sujeto capturado este miércoles, también se encuentra detenido otro sospechoso, Gonzalo Martín Sosa Lucero, y también se alertó que todavía buscan dar con un tercer involucrado.

Los detalles del intento de asesinato El ataque se perpetró pasadas las 16 del domingo 9 de noviembre, en el barrio lasherino 26 de Enero, cuando tres sujetos se movían en un auto, marca Renault Clio color blanco, desde donde se disparó múltiples veces en contra de Enzo Joel Parraguez, quien sufrió dos impactos de bala en su pierna derecha.