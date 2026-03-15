Madrugada trágica en el Sur mendocino: dos muertos por diferentes accidentes en la Ruta 143

Dos hombres murieron la madrugada de este domingo en sendos accidentes viales ocurridos en el Sur mendocino. Los trágicos hechos ocurrieron con pocos minutos de diferencia en diferentes sectores de la Ruta 143 , en los departamentos de San Rafael y General Alvear , respectivamente.

El primero de los siniestros ocurrió alrededor de las 06.50 en el kilómetro 469 de la Ruta 143 Norte, en el distrito sanrafaelino de Villa Atuel , donde un joven de 27 años identificado perdió la vida tras chocar a bordo de su auto contra un árbol.

De acuerdo con la información policial, la víctima conducía su Toyota Corolla hacia noroeste cuando, por motivos que son materia de investigación, perdió el dominio, se desvió hacia la banquina y terminó impactando contra un árbol de la línea forestal ubicada al costado de la ruta.

Hasta el lugar arribó una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), cuyos profesionales constataron el fallecimiento del conductor en el lugar.

En la escena trabajaron Policía Vial , personal de la Comisaría 26° , Cuerpos Especiales , Bomberos Voluntarios de Villa Atuel y la Policía Científica , mientras que un ayudante fiscal de turno dispuso las medidas de rigor para avanzar con la investigación.

Otro accidente fatal en General Alvear

Casi al mismo tiempo, se registró otro accidente fatal sobre la misma ruta, esta vez en la intersección de Ruta 143 y calle Centenario, en Alvear.

En ese lugar, un hombre de 50 años, que conducía una motocicleta Zanella, murió luego de perder el control del rodado.

Fuentes policiales relataron que la moto circulaba hacia el norte cuando, por causas a establecer, el conductor perdió el dominio y cayó sobre la carpeta asfáltica.

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Cuando personal policial y sanitario llegó al lugar, los profesionales de salud constataron que el motociclista no presentaba signos vitales, por lo que se confirmó su fallecimiento en el lugar del siniestro.

La fiscalía interviniente dispuso los trabajos de la Policía Científica y las pericias correspondientes, mientras que en el operativo trabajaron efectivos policiales y personal de seguridad vial.

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Ambos hechos quedaron bajo investigación para determinar las circunstancias exactas en las que se produjeron los accidentes.