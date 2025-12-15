Sube a 16 el número de muertos por el tiroteo en Sídney: los atacantes eran padre e hijo y fueron declarados como terroristas

El número de víctimas fatales por el tiroteo registrado el domingo en la playa Bondi , en Sídney , ascendió a 16 , según confirmó este lunes la Policía del estado de Nueva Gales del Sur. Las autoridades identificaron además a los atacantes como un hombre de 50 años y su hijo de 24, quienes actuaron juntos en el ataque que ya fue catalogado oficialmente como terrorismo .

De acuerdo con el parte policial, 14 personas murieron en el lugar del ataque y otras dos fallecieron posteriormente en un hospital. Las víctimas tenían entre 10 y 87 años de edad, e incluyen a uno de los agresores. Además, hasta esta mañana unas 40 personas permanecían internadas recibiendo asistencia médica, de las cuales cinco se encuentran en estado grave.

El comisionado de la Policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, detalló en conferencia de prensa que el hombre de 50 años murió en el lugar de los hechos y contaba con licencia legal para la portación de armas de fuego. Según precisó, tenía en su poder seis armas registradas legalmente. Su hijo, de 24 años , se encuentra internado en estado crítico pero estable.

Lanyon había declarado el domingo por la noche que el ataque fue un acto terrorista y confirmó este lunes que las investigaciones continúan para determinar los motivos y el grado de planificación detrás del hecho. “Estamos convencidos de que hubo dos infractores implicados: uno fallecido y el otro hospitalizado. Eran padre e hijo”, afirmó el jefe policial.

Por su parte, el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, calificó el ataque como “un acto de pura maldad” y aseguró que el país hará “todo lo necesario” para erradicar el antisemitismo, en referencia a que el tiroteo ocurrió cerca de un evento por la celebración de Janucá.

Australia tenía identificado con anterioridad a los terroristas

En paralelo, se conoció que la agencia de inteligencia australiana (ASIO) había investigado hace seis años a uno de los presuntos autores por supuestos vínculos con una célula del grupo yihadista Estado Islámico (EI) en Sídney. La información fue difundida por la cadena pública ABC, que citó a una fuente anónima del organismo.

Según ese medio, investigadores antiterroristas sospechan que los atacantes habrían jurado lealtad al Estado Islámico y que en el vehículo utilizado en el ataque se hallaron dos banderas del EI, aunque la Policía de Nueva Gales del Sur aclaró que no puede confirmar oficialmente esos reportes.

El director general de ASIO, Mike Burgess, señaló el domingo que uno de los atacantes era “conocido por nosotros, pero no representaba una amenaza inmediata”. “Obviamente tenemos que investigar qué ocurrió aquí”, sostuvo. Desde el organismo de inteligencia remarcaron que no realizan comentarios sobre individuos ni investigaciones en curso.