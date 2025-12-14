Javier Milei condenó el ataque antisemita en Sídney y llamó a no perder la esperanza en el inicio de Janucá

Tras el tiroteo ocurrido este domingo en la playa Bondi, en Sídney, el presidente Javier Milei se expresó en redes sociales con un fuerte mensaje contra el antisemitismo.

El presidente Javier Milei se pronunció este domingo sobre el ataque ocurrido en la playa Bondi, en Sídney, Australia, y calificó el hecho como un acto de horror y antisemitismo, al producirse a metros de un evento por el inicio de Janucá, una de las festividades más importantes del calendario judío.

A través de sus redes sociales, el mandatario compartió un mensaje cargado de simbolismo religioso y espiritual, en el que recordó el significado de Janucá: “La fiesta en la que pocos vencen a muchos. La fiesta que nos recuerda que la luz vence la oscuridad”. En ese sentido, Milei remarcó que la victoria “no depende de la cantidad de soldados sino de las fuerzas que vienen del cielo”.

HORROR

Lo hacen en el inicio de JANUCA. La fiesta en la que pocos vencen a muchos. La fiesta que nos recuerda que la luz vence la oscuridad. Y esto es así "porque la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados sino de LAS FUERZAS que vienen del CIELO".

ÁNIMO! https://t.co/T0BbCqXMw4 — Javier Milei (@JMilei) December 14, 2025 El mensaje presidencial fue acompañado por una expresión de aliento —“¡Ánimo!”— y se dio en un contexto de conmoción internacional tras el ataque armado que dejó al menos diez muertos y varios heridos en una de las playas más emblemáticas de Australia.

Las palabras de Milei se sumaron a las condenas y muestras de solidaridad expresadas por distintos líderes mundiales frente al ataque, que es investigado por las autoridades australianas como un posible hecho de odio. En su publicación, el Presidente argentino reforzó su postura de respaldo a la comunidad judía y su rechazo a cualquier forma de violencia antisemita.