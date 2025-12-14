Video: así fue el momento en que un hombre desarmó a uno de los tiradores durante el ataque en Sídney

Un violento tiroteo sacudió una playa de Australia en plena festividad judía. Uno de los tiradores murió mientras que el otro fue herido de gravedad.

Este domingo se dio un trágico ataque antisemita en una playa de Bondi Beach, en Sydney, Australia, durante la celebración de Hanukka, una festividad de la colectividad judía. Pero en medio de este momento donde 12 personas fallecieron, una persona tuvo un accionar heroico, desarmando a uno de los atacantes, que además dejó un saldo de más de 25 heridos.

Este video muestra el accionar de esta persona, que en medio del tiroteo comienza a acercarse lentamente al terrorista por detrás para inmovilizarlo y luego desarmarlo. Tras quitarle el arma, esta persona comienza a apuntarle al atacante.

Luego de este heroico accionar, el hombre levanta rápidamente la mano para pidiendo la asistencia de la policía, mientras apunta con el arma al terrorista, que lentamente comienza a alejarse, hasta escapar.

Luego de escapar, se unió a su compañero que se encontraba a pocos metros, sobre un puente, disparando a las personas. Allí fue cuando la Policía procedió a lanzarles proyectiles que provocaron la muerte de uno de ellos, mientras que el otro está herido de gravedad.