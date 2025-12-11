Naciones Unidas publicó un estudio sobre el estado de los derechos humanos en el mundo

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos , Volker Turk, ha denunciado este miércoles el "continuo ataque " y la "violación" de los derechos humanos en todo el mundo y ha reivindicado la importancia de introducir "reformas" y "transformaciones".

"Los derechos humanos están mal financiados. Bajo ataque. Están siendo socavados y, aún así, son poderosos", ha aseverado Turk durante una rueda de prensa con motivo del Día de los derechos humanos , al tiempo que ha admitido que este año "ha sido difícil". "Ha estado lleno de contradicciones peligrosas", ha apuntado.

En este sentido, ha lamentado que el dinero destinado al desarrollo de los derechos dumanos se ha visto "mermado", mientras que "los movimientos contrarios cuentan cada vez con más financiación". " Los beneficios obtenidos por la industria armamentística siguen subiendo, pero la financiación a la ayuda humanitaria cae", ha señalado.

"Los que defienden los derechos y la justicia están siendo atacados, sancionados y llevados ante la Justicia, incluso aunque aquellos que cometen crímenes atroces siguen gozando de impunidad", ha aseverado, si bien ha destacado que "la diversidad, la igualdad y las políticas de inclusión permiten abordar injusticias estructurales e históricas", considera Naciones Unidas .

Por ello, ha hecho hincapié en la importancia de las protestas y movimientos sociales que han tenido lugar en el último año, especialmente en países como Nepal, Serbia, Madagascar, Bangladesh, Kenia, Paraguay, Filipinas, Tanzania y Marruecos, entre otros.

"En la mayoría de los casos, los jóvenes han salido a la calle para luchar contra las desigualdades, la corrupción o la represión, para pedir libertad y derechos esenciales. Gente de todo el mundo se ha manifestado contra la guerra y la injusticia, y han expresado su solidaridad", ha apuntado.

Afganistán es gobernada por los talibanes desde 2021. Foto: EFE Naciones Unidas exige prontas transformaciones en derechos humanos. Foto: Efe EFE

Convertir protestas en oportunidades

Turk ha pedido a los gobiernos de todo el mundo utilizar la energía de estos "movimientos sociales para transformarla en oportunidades para introducir reformas y lograr una transformación", en vez de "tratar de suprimir las manifestaciones y tildar de extremistas a aquellos que las protagonizan".

"Ellos son, precisamente, todo menos una amenaza para la seguridad nacional", ha aseverado, no sin antes denunciar el grave problema que supone el recorte de financiación a la ayuda global, que ha hecho que su oficina tenga 90 millones de dólares (unos 77 millones de euros) menos que el año anterior. "Esto implica la pérdida de 300 puestos de trabajo", ha dicho.

En este sentido, ha explicado que la situación actual repercute sobre el envío de misiones de investigación, a veces de forma "dramática". "Todo esto afecta la protección de los derechos humanos y tiene efectivos a nivel nacional e internacional. Mientras tanto, los movimientos contrarios a los derechos humanos cuentan cada vez con una mayor financiación y están mejor coordinados", ha proseguido.

Paz sostenible

"Para que la paz sea sostenible, los derechos humanos deben jugar un papel fundamental. (...) Para que se pueda negociar una paz duradera de cualquier tipo, es importante que se tomen medidas que favorezcan la creación de una confianza mutua, basada en los derechos humanos y con la vista puesta en reducir el sufrimiento de los civiles y preservar las bases para un diálogo futuro", ha apuntado.

Por ello, ha reivindicado que las treguas y acuerdos de paz "sean puestos en marcha de buena fe y con resolución, en cumplimiento con el Derecho Internacional, que no puede ser dado de lado". "En algunos países estamos viendo numerosas redadas, expulsiones y deportaciones, además de la criminalización de migrantes y refugiados y de los que los apoyen", ha declarado. Dpa