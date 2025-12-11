La revista Time eligió a la Persona del Año de 2025: por qué son varios y a qué se dedican

La histórica distinción recayó este año en un grupo de referentes de la inteligencia artificial, responsables de impulsar avances que están redefiniendo la tecnología, la economía y la vida cotidiana en todo el mundo.

Los “arquitectos de la IA” fueron elegidos Persona del Año por Time por su impacto decisivo en la tecnología y en la forma en que el mundo enfrenta el futuro.

Los arquitectos detrás del desarrollo de la inteligencia artificial —entre ellos Mark Zuckerberg, Elon Musk, Jensen Huang y Sam Altman— fueron distinguidos este jueves como Persona del Año 2025 por la revista Time. La publicación argumentó su decisión "por inaugurar la era de las máquinas pensantes, por asombrar y preocupar a la humanidad, por transformar el presente y trascender los límites de lo posible".

Para acompañar el anuncio, Time presentó una portada que reinterpreta la célebre fotografía de 1932 Lunch atop a Skyscraper. En lugar de obreros sobre una viga suspendida, la imagen muestra a directores ejecutivos de las principales compañías tecnológicas compartiendo un almuerzo sobre la ciudad de Nueva York, simbolizando la nueva altura —y responsabilidad— que adquirió la IA en el mundo actual.

Quiénes aparecen en la portada de la revista Time En esta versión moderna aparecen Zuckerberg (Meta); Lisa Su, directora ejecutiva de AMD; Musk, líder de Tesla, SpaceX, fundador de xAI y cofundador original de OpenAI; Huang, director ejecutivo de Nvidia; Altman (OpenAI); Satya Nadella (Microsoft); Demis Hassabis (Google DeepMind); Dario Amodei (Anthropic); y Fei-Fei Li, codirectora del Instituto de IA de la Universidad de Stanford.

image La doble portada de Time muestra a los líderes de la IA construyendo el futuro y, al mismo tiempo, observándolo desde las alturas como nuevos protagonistas de una era decisiva. TIME La revista destaca que "2025 fue el año en que el potencial de la inteligencia artificial se manifestó en todo su esplendor, y cuando quedó claro que no habría vuelta atrás", consolidando una transformación global en múltiples áreas, desde la economía hasta la cultura.

El contraste con otros años es notable: en 2024, Time eligió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Antes habían sido distinguidos Taylor Swift, el presidente ucraniano Volodímir Zelensky y el propio Musk —aunque en esa ocasión fue seleccionado en solitario—. El reconocimiento se entrega desde 1927 y conservó el nombre Hombre del Año hasta 1999.