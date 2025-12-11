La frase optimista del Dibu Martínez que ilusiona a los argentinos de cara al Mundial 2026: "Me siento..."

El Dibu Martínez analizó a los rivales de la Selección argentina en la Copa del Mundo y lanzó una frase optimista en comparación a Qatar 2022.

La Selección argentina ya conoce a sus rivales del Grupo J en el Mundial 2026: primero se medirá ante la Argelia de Riyah Mahrez, luego frente a la Austria de Sabitzer y finalmente cerrará su participación ante Jordania, a priori, el rival más débil de la zona.

De todas maneras los partidos hay jugarlos y ganarlos dentro de la cancha. Tal es así, que todos los jugadores de la Albiceleste ya están ansiosos de que comience la Copa del Mundo, pero ellos saben que deberán prepararse al máximo y evitar lesiones porque de ser así, bye bye Mundial.

El Dibu Martínez analizó el sorteo del Mundial 2026 De cara a lo que será la participación de la vigente campeona del mundo en el Mundial 2026, Dibu Martínez, una de las figuras y pilares del equipo de Scaloni, trajo tranquilidad a todos los hinchas (como lo hace en cada partido del Aston Villa) luego de conocer a sus rivales del sorteo.

"SIENTO QUE PUEDO HACER UN GRAN MUNDIAL"



Lo aseguró Emiliano "Dibu" Martínez en una charla EXCLUSIVA con @askomartin











¡Y no… pic.twitter.com/rkWvmUNMEn — DSPORTS (@DSports) December 10, 2025 “El sorteo bien sí, va a estar lindo. Es un Mundial, los cruces van a ser jodidos”, sentenció en diálogo con Cristian Martin, periodista de DSports. A su vez, cuando le consultó sobre la posibilidad de toparse con la Uruguay de Bielsa o la España de Lamine Yamal en los 16vos de final, lanzó: "Es un partido extra... Pero vamos a ver, va a estar lindo".