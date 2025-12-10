Alexis Mac Allister reveló la influencia de Messi dentro de la Selección argentina: "A Leo lo vamos a..."

Alexis Mac Allister habló con los medios tras la victoria del Liverpool y destacó la importancia del astro rosarino dentro del plantel albiceleste.

El Liverpool de Alexis Mac Allister, que llegaba muy cuestionado por el mal rendimiento en sus últimos partidos, se quedó con una importantísima victoria frente al al Inter de Lautaro Martínez a domicilio.

Con un gol de Szobozlai de penal al minuto 88, los Reds de Arne Slot ganaron 1-0, sumaron tres puntos de oro que le permitieron meterse en el top 8 de la fase liga de la Champions League y volvieron a tomar confianza de cara a lo que se viene.

Tras el final del partido, quien tomó la palabra y habló con los medios fue Mac Allister. El mediocampista volvió a ser una de las figuras del encuentro al manejar los hilos del mediocampo. Esto es algo bueno para el Liverpool y también para la Selección argentina pensando en lo que será el Mundial 2026.

Mac Allister dejó en claro la importancia de Messi en la Selección argentina Sobre ese tema, Alexis Mac Allister fue consultado y reveló la importancia que tiene Lionel Messi dentro del plantel, sobre todo dentro de la cancha: "Ojalá que lleguen al Mundial de la mejor manera. Porque, obviamente, Leo es nuestro jugador más importante y lo vamos a necesitar bien", mencionó.

Mac Allister habló sobre la presencia de Messi en el Mundial 2026. Foto: @alemacallister Mac Allister destacó la importancia de Messi en la Selección argentina. Foto: @alemacallister La pelea entre Salah y Slot Por otro lado, el campeón del mundo se refirió al picante cruce que tuvo como protagonistas a Mohamed Salah y Arne Slot: "Nosotros como grupo sabemos lo que es Mo. Tenemos un gran cariño por él y sabemos lo que significa para el club. Obviamente es difícil cuando uno no está jugando, también me ha pasado a mí y a otros jugadores", comenzó.