Sonríe Costas: las dos piezas claves que recuperó para la final del Clausura ante Estudiantes

Racing y Costas recuperan a dos figuras para la final del sábado ante Estudiantes.

Luego de la histórica clasificación en la Bombonera, el Racing de Gustavo Costas se prepara para disputar la final del Torneo Clausura este sábado a las 21:00 horas frente a Estudiantes de La Plata en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

De cara a lo que será esta apasionante definición, el entrenador de la Academia recibió una gran noticia: recupera a Gastón Martirena y Santiago Sosa, una de las figuras y pilares en el once titular, para enfrentar al Pincha de Eduardo Domínguez.

Santiago Sosa vs Tigre El "enmascarado" Santiago Sosa vuelve al once de Racing para la final ante Estudiantes. Fotobaires Santiago Sosa y Gastón Martirena, las dos piezas que recupera Costas para la final Ambos jugadores cumplieron con la sanción (fueron expulsados ante Tigre en los cuartos de final) en la victoria de Racing frente al Xeneize. Ahora, con el regreso del 5 al equipo titular quien se perfila para salir es Marco Di Césare y de esta manera el DT rompería con el 5-2-3 y pasará al clásico 4-3-3.

En cuanto al lateral derecho, el entrenador deberá decidir si le devuelve la titularidad a Martirena, una pieza clave en ataque, o si opta por sostener a Facundo Mura. Este último fue uno de los que más padeció las maniobras del Changuito Zeballos en la Bombonera, aunque venía siendo titular hasta que una molestia en el sóleo lo dejó afuera.