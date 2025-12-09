Atento, Racing: Estudiantes recupera a una de sus máximas figuras para la final del Torneo Clausura

Luego de la histórica victoria ante Gimnasia, Estudiantes puso el foco en la definición del campeonato y volverá a tener disponible a uno de los pilares del equipo.

Estudiantes vive días de fiesta tras quedarse con el clásico ante Gimnasia y obtener el boleto a la final del Torneo Clausura. Ahora, el equipo de Eduardo Domínguez irá por un nuevo título en el partido decisivo ante Racing, el próximo sábado 13 de diciembre desde las 21 en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Mientras todavía festeja la histórica victoria en el derbi platense, el Pincha pone el foco en la definición frente a los de Gustavo Costas y, de entrada, ya hay excelentes noticias: Guido Carrillo terminó de cumplir su durísima suspensión y estará disponible para la final contra la Academia.

Festeja Estudiantes: Carrillo estará disponible para la final del Clausura El delantero y goleador de Estudiantes vio la roja el pasado 9 de noviembre en la derrota 0-1 frente a Tigre por la fecha 15 por un tremendo codazo en la cara de Joaquín Laso, defensor del Matador. Tras el llamado del VAR, el árbitro Daniel Zamora lo expulsó a los 41 minutos del primer tiempo y, desde entonces, se perdió todos los partidos siguientes del León.

UFFFF, DURÍSIMO GUIDO. El VAR revisó y Carrillo se fue expulsado en Tigre vs. Estudiantes por este CODAZO sobre Laso... ¿Correcta decisión? pic.twitter.com/A4IEiegsJk — SportsCenter (@SC_ESPN) November 10, 2025 Claro, todo esto porque el Tribunal de Disciplina de la AFA le aplicó una pena de cuatro fechas: no estuvo en cierre de la Zona A vs. Argentinos (1-2), octavos vs. Rosario Central (1-0), cuartos vs. Central Córdoba (1-0) y la semi vs. Gimnasia (1-0). Pese a los reiterados intentos del Pincha de reducir el fallo, el ente disciplinario se mostró firme en su decisión y obligó al 9 a cumplirla en su totalidad.