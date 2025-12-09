El presidente de Atlético de Madrid apuntó contra Julián Álvarez con una llamativa frase: "No está en..."

El mandamás Enrique Cerezo opinó sin filtro sobre el rendimiento de Julián Álvarez en los últimos partidos del Atlético de Madrid. Qué dijo.

El Atlético de Madrid atraviesa una temporada llena de altibajos y, como suele pasar cuando el equipo no termina de despegar, el foco recae en sus máximas figuras. En ese contexto, el principal apuntado es Julián Álvarez, aunque lo que más llamativo en este caso es de dónde vino dirigida la crítica al goleador argentino.

En la previa del choque de este martes ante el PSV por la 6° fecha de la Champions, Enrique Cerezo, presidente del Colchonero, atendió a los medios para hablar del momento del equipo dirigido por Diego Simeone y opinó sin filtro del rendimiento de la Araña, que suma 10 goles en 20 partidos a lo largo de la temporada.

La llamativa crítica de Enrique Cerezo a Julián Álvarez “Son personas, no máquinas que si les aprietas un tornillo empiezan a funcionar. Los jugadores tienen buena y mala racha. No está en la línea que tiene que estar, pero no quiere decir que no haga hoy el partido de su vida“, soltó el mandamás, respaldando al delantero de la Selección argentina pero también marcando que debe mejorar.

Julián Álvarez @juliaanalvarez El presidente del Atlético de Madrid también apuntó contra el plantel entero No obstante, Cerezo no se quedó solo con el análisis individual y también criticó la falta de puntería general del elenco español, que está 3° en La Liga y 12° en la Champions. “La contundencia la tienen que poner los jugadores, pero a veces no se da. Los jugadores saben lo que se juegan y saben lo que tienen que hacer“, sostuvo.