La contundente respuesta de Xabi Alonso a los rumores de despido del Real Madrid: "Tengo que estar preparado para..."

Desde España informaron que Florentino Pérez le dio un ultimátum a Xabi Alonso y se jugará el puesto en el duelo de Champions ante el Manchester City.

El Real Madrid atraviesa un momento de crisis y una bomba estaría a punto de explotar. Luego de la dura derrota 0-2 ante Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu que lo dejó a cuatro puntos del Barcelona en La Liga, los medios más prestigiosos de España hicieron trascender la noticia de que Xabi Alonso quedó en la cuerda floja.

El Merengue ganó uno de los últimos cinco partidos en el torneo doméstico y se ubica 5° en la Champions League con 12 puntos. Ante este panorama, según reveló Marca, el presidente Florentino Pérez le dio un ultimátum al DT español y podría ser despedido si no consigue un resultado positivo este miércoles cuando su equipo reciba al Manchester City desde las 17 (hora de Argentina) por la 6° fecha de la Orejona.

Xabi Alonso, contundente sobre los rumores de salida del Real Madrid En la conferencia previa al duelo frente al elenco inglés, el ex Bayer Leverkusen no esquivó el contexto y habló sin vueltas sobre su continuidad. "Esto es un equipo y vamos todos unidos de la mano. Cuando uno es entrenador del Real Madrid tiene que estar preparado para afrontar estas situaciones con calma, unidad y tranquilidad. Es como me siento. Con muchas ganas de todo lo que viene", comenzó diciendo.

Además, Xabi Alonso se mostró optimista en revertir la situación y conseguir los tres puntos ante los dirigidos por Pep Guardiola: "Sabemos que puede revertir del enfado que hubo, que es normal, a la ilusión. En nuestras cabezas solo está el City y es la Champions. En fútbol, para bien y para mal, se puede girar rápido la perspectiva. Mi foco está en el equipo, en el campo y en el siguiente partido. Eso es lo que puedo controlar y estoy focalizado en eso", afirmó el técnico.

Qué dijo Xabi Alonso sobre los rumores de salida del Real Madrid. Qué dijo Xabi Alonso sobre los rumores de salida del Real Madrid. Video: Real Madrid El optimismo del DT español antes del duelo contra el City que podría definir su futuro En línea con eso, continuó: "Estamos en esto todos juntos. Hay que pasar los momentos buenos y los no tan buenos sin fisuras. Con el convencimiento de que el siguiente partido es una oportunidad. Tenemos un partido muy bonito e ilusionante ante el City. Es una buena oportunidad para nosotros para seguir progresando con más puntos en la Champions. El ambiente en el Bernabéu será de noche de Champions".