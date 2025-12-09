Diego Martínez recordó su fuerte cruce con Edinson Cavani cuando era DT de Boca: "Le dije al profe que lo llevara a..."

Diego Martínez rememoró el picante cruce que tuvo con el delantero charrúa en uno de sus primeros entrenamientos como DT del Xeneize.

Diego Martínez regresó al fútbol argentino y se convirtió en el nuevo entrenador de Huracán. El ex DT de Cerro Porteño tendrá su segundo ciclo al frente del Globo, ya que en 2023 lo salvó del descenso y gracias a ello dio el salto para ser el entrenador de Boca.

En su estadía en el cuadro de la Ribera, Martínez no consiguió ningún título, pero para él fue el mayor logro que tuvo hasta el momento en su carrera como DT. Tal es así, que el pasado martes por la noche, durante una charla en la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino, recordó un momento que tuvo como gran protagonista a Edinson Cavani.

Diego Martínez recordó su cruce con Edinson Cavani cuando era DT de Boca El entrenador de Huracán se refirió al cruce que tuvo con el delantero charrúa en uno de sus primeros entrenamientos en el Xeneize: “Apenas llegamos al club, para nosotros dirigir a futbolistas de la jerarquía de Edi y de Marcos (Rojo) iba a ser un gran desafío. Uno de los primeros días estábamos haciendo una tarea de concepto, un reducido, con una regla que tiene que ver con algún concepto táctico, como una presión tras pérdida o tocar y buscar un espacio libre…”, comenzó.

Diego Martínez recordó su cruce con Edinson Cavani cuando era DT de Boca X: @Nicoambrogi “Había un par de reglas por cumplir y Edi no las cumplía. Se las empecé a cobrar, porque si te hacés el boludo con Edi otro pibito va a decir, ‘¿A mí me cobrás todo y al otro no?’ Se las cobraba y se fastidiaba. Se puso medio tenso el tema. Hubo un momento en dónde se hacía difícil seguir el ejercicio. Paré la práctica y le dije al profe que lo llevara a correr. Se hizo un silencio y dije ”estamos hasta las pelotas”, añadió

“Marcos Rojo, que entrena como juega, es una fiera, dijo que termináramos el ejercicio, que nos dejáramos de hinchar. Se hizo un silencio y me la jugué. Dije ‘bueno, vamos a terminarlo’. No voló una mosca. Lo hicieron impresionante. Edi no le erró a una sola regla, terminó haciendo goles. Terminó la práctica y nos fuimos”, se extendió Diego Martínez.