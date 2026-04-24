El descargo del juvenil del Sub 17 de Argentina tras la repudiable frase contra los futbolistas de Colombia

Julio Coria, futbolista de la Selección argentina Sub 17 , ofreció disculpas luego de la polémica generada por una repudiable frase contra los jugadores de Colombia tras la final del Sudamericano de la categoría. El juvenil , en medio de la bronca por la categórica derrota por 4 a 0, había dicho: "En el Mundial les vamos a romper bien el or… como lo hacemos siempre” , lo que provocó una fuerte repercusión en el ambiente.

El jugador, integrante de las Inferiores de Boca y parte del plantel dirigido por Diego Placente, utilizó un video difundido por la cuenta oficial de la Selección argentina para expresar su arrepentimiento y cerrar el episodio que se viralizó rápidamente tras la final disputada en Paraguay.

A través de un video difundido por la cuenta oficial de la Selección argentina, el defensor expresó su arrepentimiento con un mensaje dirigido a distintos destinatarios. “Hola, buen día. Soy Julio Coria, jugador de la selección argentina Sub-17. Quería pedir disculpas a los jugadores de Colombia, a los entrenadores, a la selección de Colombia, al pueblo de Colombia, a la Conmebol, a la hinchada que estuvo ahí”, comenzó.

Luego agregó: “No fue mi intención poder decir esa palabra, pero estuve muy enojado por temas del fútbol. Ellos nos ganaron muy bien, son un buen equipo y solamente eso. Pedirles disculpas de corazón”.

El juvenil Julio Coria pidió disculpas tras su polémica frase contra Colombia El juvenil Julio Coria pidió disculpas tras su polémica frase contra Colombia

Un episodio que generó repercusiones

La frase original del futbolista había sido pronunciada tras el partido y se viralizó rápidamente: “No doy a decir nada, es cosa de nosotros. Yo sé que los vamos a agarrar en el Mundial y les vamos a romper bien el o… como hacemos siempre”.

Las declaraciones generaron repercusión tanto en Argentina como en Colombia, donde también hubo respuestas desde el plantel rival. En ese contexto, el entrenador Diego Placente remarcó la importancia de corregir este tipo de situaciones: “En caliente uno dice cosas de las que se arrepiente; tendrá que corregir eso”.

Más allá de las disculpas públicas, ahora resta saber si Conmebol tomará alguna medida disciplinaria. En el entorno de la Selección argentina consideran el episodio como un aprendizaje de cara al Mundial Sub 17, que se disputará en Qatar.