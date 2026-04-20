Repudiable frase de un juvenil de la Sub 17 de Argentina contra Colombia tras perder 4-0 la final del Sudamericano

Felipe Echenique, defensor de la Selección argentina Sub 17, lanzó un desubicado comentario luego la dura caída en el duelo decisivo por el título.

Felipe Echenique se desubicó luego de la derrota de Argentina contra Colombia en el Sudamericano Sub 17.

La Selección argentina Sub 17 no pudo cumplir con su sueño continental. Este domingo por la noche cayó de manera contundente contra Colombia por 4-0 en la final del Sudamericano Sub 17 2026 disputado en Paraguay. Los goles fueron obra de Miguel Agámez por duplicado, Matías Caicedo y José Escorcia.

De este modo, los Cafeteros sumaron su segundo título en el certamen, 33 años después del primero ganado en 1993, mientras que la Albiceleste se quedó sin poder levantar su quinto trofeo, con lo que extendió a 7 años su sequía desde su última consagración en 2019 (desde entonces se jugaron 3 ediciones más, incluida esta).

Este fue un duro golpe para el equipo dirigido por Diego Placente, que nuevamente quedó en las puertas de ganar un título tras haber hecho un gran torneo. Ahora buscará tener una revancha en el Mundial de la categoría que se disputará este año en Qatar y al que se aseguró la clasificación tras superar la primera fase.

El desubicado descargo de Felipe Echenique tras perder la final del Sudamericano Sub 17 El desubicado descargo de Felipe Echenique tras perder la final del Sudamericano Sub 17 En ese sentido, luego del partido, producto de la bronca por la derrota y la forma en al que se dio, se produjeron unas repudiables declaraciones de uno de los juveniles argentinos: "Yo se que lo vamos a arreglar en el Mundial y les vamos a romper el or... como lo hacemos siempre", lanzó Felipe Echenique en diálogo con la prensa oficial de la Conmebol.