Atento, Scaloni: el jugador que pidió el cambio en Europa y encendió las alarmas de la Selección argentina

Lionel Scaloni sigue de cerca la evolución del jugador que debió ser reemplazado en el último partido y generó preocupación en la Selección argentina.

Lionel Scaloni detalló cómo fue viviendo el desenlace de la Finalissima contra España que se canceló.

La preocupación se encendió en la Selección argentina. Desde el Viejo Continente llegaron noticias que hicieron que se prendieran las luces de alerta en el equipo dirigido por Lionel Scaloni a 54 días para el inicio del Mundial.

Enzo Fernández se vio obligado a dejar la cancha en la derrota del Chelsea por 1-0 ante Manchester United por trigésimo tercera fecha de la Premier League. El mediocampista volvió a la titularidad, pero sobre el cierre del partido debió pedir el cambio luego de quedar tendido en el campo con visibles gestos de dolor en su pierna derecha, tras intentar disputar una pelota aérea en ataque.

Enzo Fernández salió lesionado en el final del partido del Chelsea Enzo Fernández en Chelsea vs Manchester United

El ex jugador de River logró retirarse por sus propios medios, aunque con molestias evidentes, lo que generó incertidumbre a pocas semanas del Mundial 2026, donde el entrenador Lionel Scaloni ya cuenta con la lesión de Cristian “Cuti” Romero que trajo preocupación en la Albiceleste.

Desde el entorno del futbolista aguardan los estudios médicos que determinen la gravedad de la lesión, en un momento clave de la temporada y del calendario internacional, donde cualquier inconveniente físico podría alterar los planes del cuerpo técnico argentino.