La reacción en redes de Lionel Messi tras convertirse en propietario de un club catalán

Lionel Messi compartió un mensaje en sus redes luego del anuncio oficial de UE Cornellá, una institución del Ascenso de España.

Lionel Messi, empresario: el astro argentino ya es dueño de tres clubes.

Lionel Messi volvió a ser noticia fuera de la cancha. El capitán de la Selección argentina se convirtió en el nuevo dueño de UE Cornellà y no tardó en dejar su primera señal pública tras el anuncio.

El actual jugador de Inter Miami utilizó su cuenta de Instagram para compartir el comunicado oficial del club catalán. Fiel a su estilo, no escribió un mensaje extenso: simplemente arrobó a la institución, marcando así el inicio de esta nueva etapa.

Lionel Messi también juega fuera de la cancha: nuevo club, nuevo desafío La reacción de Messi tras comprar al UE Cornellá La reacción de Messi tras comprar al UE Cornellá. Instagram

La llegada del rosarino generó un impacto inmediato. En cuestión de horas, las redes sociales del Cornellá crecieron de manera exponencial, multiplicando su cantidad de seguidores y posicionándose en el radar global gracias al desembarco del campeón del mundo.

Esta inversión se suma a otros proyectos deportivos del crack argentino, que ya tenía participación en iniciativas como Deportivo LSM de Uruguay y Leones de Rosario. Ahora, apuesta fuerte en el fútbol español con un club que milita en las categorías de ascenso.