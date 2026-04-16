El perfil empresario de Lionel Messi: los 3 clubes de los que es dueño

El astro argentino Lionel Messi confirmó este jueves la compra del UE Cornellà, institución que compite en la Tercera RFEF, correspondiente a la quinta división de España, en lo que representa su primera incursión formal como propietario de un club.

Se trata de la primera vez que el capitán de la Selección argentina asume el rol de dueño de una institución , consolidando un perfil empresarial que ya venía desarrollando en paralelo a su carrera profesional.

El rosarino, que actualmente milita en el Inter Miami CF, no solo continúa activo dentro del campo de juego, sino que también proyecta su futuro vinculado a la gestión y expansión de proyectos futbolísticos.

Antes de concretar la compra del conjunto español, Messi ya tenía relación directa con otros equipos. Uno de ellos es Leones de Rosario , institución fundada por su entorno familiar y en la que “La Pulga” tuvo un rol clave, especialmente desde el aspecto económico.

El club argentino inició este año su participación en la Primera C, donde actualmente se ubica en la tercera posición de la Zona B con 12 puntos, producto de tres victorias, tres empates y una derrota.

Además, en mayo del año pasado, el campeón del mundo impulsó al Deportivo LSM junto a su amigo y colega Luis Suárez. Este proyecto tuvo su debut en la Primera D de Uruguay, una categoría de carácter amateur o semiprofesional.

El nuevo desafío en España y lo que viene

La reciente adquisición del UE Cornellà marca un paso relevante en la estrategia de inversión del futbolista. Fundado el 29 de abril de 1951, el club cuenta con un estadio con capacidad para 5.824 espectadores y compite en una categoría de desarrollo dentro del sistema español.

Este movimiento no sería el último dentro de su incursión empresarial: el contrato que une a Messi con el Inter Miami CF incluiría una cláusula que le permitiría convertirse en copropietario de la franquicia una vez que se retire de la actividad profesional.

Messi festejo En un futuro no tan lejano, Messi podría convertirse en copropietario del Inter Miami. X @InterMiamiCF

De esta manera, el rosarino avanza en la construcción de una estructura ligada al fútbol más allá de su etapa como jugador, con proyección a largo plazo en el ámbito institucional.