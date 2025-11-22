Deportivo LSM, el equipo de Messi y Suárez, ascendió a la C de Uruguay en su primer año de existencia
El club fundado en este 2025 por Messi y Suárez se consagró campeón de la Divisional D y logró la promoción a la tercera categoría del fútbol charrúa.
Deportivo LSM -el equipo que fundaron a principios de este 2025 Lionel Messi y Luis Suárez- se consagró este sábado como nuevo campeón de la Divisional D de Uruguay tras vencer a Liffa por 2-1 y selló el ascenso a la C, la tercera categoría charrúa, en su primer año de existencia.
Tras irse al descanso perdiendo por la mínima, el club de Leo y Lucho remontó en la segunda parte y se llevó la victoria gracias a las anotaciones de Santiago Medina y Rodrigo Pastorini.
Te Podría Interesar
En su encuentro número 13 del año, Deportivo LSM ganó su décimo juego y llegó a 31 puntos, teniendo en cuenta que también sumó una igualdad y dos derrotas.
Mientras tanto, Rincón FC, que también comenzó la etapa con 28 unidades, igualó 0-0 con Academia FC en un partido jugado a la misma hora y de esa forma se quedó sin opciones de luchar por el título.
Suárez y Messi habían anunciado el nacimiento de Deportivo LSM en mayo
La noticia fue dada a conocer el pasado 27 de mayo en un video en el que Suárez habló sobre la importancia del proyecto para su familia y luego informó de que el campeón del mundo con la Selección argentina también sería parte.
"Hemos vivido muchas cosas en común desde chicos, hemos compartido muchísimas experiencias en la élite del fútbol y es por eso que hoy en día me gustaría presentar a un amigo, a un compañero que, como dije, tenemos muchas cosas en común por nuestros inicios", había dicho.
Y añadió: "Este proyecto es el lugar perfecto para seguir compartiendo nuestra visión de fútbol y tener la misma visión de nuestros inicios, así que invité a mi amigo para que se una al proyecto profesional de Deportivo LSM".
Fuente: EFE