Deportivo LSM, el equipo de Messi y Suárez, ascendió a la C de Uruguay en su primer año de existencia

Tras irse al descanso perdiendo por la mínima, el club de Leo y Lucho remontó en la segunda parte y se llevó la victoria gracias a las anotaciones de Santiago Medina y Rodrigo Pastorini.

En su encuentro número 13 del año, Deportivo LSM ganó su décimo juego y llegó a 31 puntos, teniendo en cuenta que también sumó una igualdad y dos derrotas.

Mientras tanto, Rincón FC, que también comenzó la etapa con 28 unidades, igualó 0-0 con Academia FC en un partido jugado a la misma hora y de esa forma se quedó sin opciones de luchar por el título.

La noticia fue dada a conocer el pasado 27 de mayo en un video en el que Suárez habló sobre la importancia del proyecto para su familia y luego informó de que el campeón del mundo con la Selección argentina también sería parte.

"Hemos vivido muchas cosas en común desde chicos, hemos compartido muchísimas experiencias en la élite del fútbol y es por eso que hoy en día me gustaría presentar a un amigo, a un compañero que, como dije, tenemos muchas cosas en común por nuestros inicios", había dicho.

Y añadió: "Este proyecto es el lugar perfecto para seguir compartiendo nuestra visión de fútbol y tener la misma visión de nuestros inicios, así que invité a mi amigo para que se una al proyecto profesional de Deportivo LSM".

Fuente: EFE