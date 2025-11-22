Lanús venció a Atlético Mineiro en los penales y se consagró ¡campeón de la Copa Sudamericana 2025!

En el estadio Defensores del Chaco de Asunción, Paraguay, Lanús se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2025 (la segunda de su historia tras ganar la edición de 2013) al vencer al Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli en la final. Después de igualar 0-0 en los 90 minutos y el alargue, se impuso 5-4 en los penales.