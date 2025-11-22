Presenta:

Deportes

|

Lanús

Lanús venció a Atlético Mineiro en los penales y se consagró ¡campeón de la Copa Sudamericana 2025!

Lanús igualó 0-0 con Mineiro en los 120 minutos, pero se impuso 5-4 en la tanda con una magnánima actuación del arquero Losada, que tapó 3 disparos.

MDZ Deportes

Lanús venció a Atlético Mineiro en los penales en el Defensores del Chaco de Paraguay.

Lanús venció a Atlético Mineiro en los penales en el Defensores del Chaco de Paraguay.

EFE

En el estadio Defensores del Chaco de Asunción, Paraguay, Lanús se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2025 (la segunda de su historia tras ganar la edición de 2013) al vencer al Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli en la final. Después de igualar 0-0 en los 90 minutos y el alargue, se impuso 5-4 en los penales.

Noticia en construcción...

Te Podría Interesar

Losada atajó el último penal para que Lanús grite campeón

Losada atajó el último penal para que Lanús grite campeón

El palo salvó a Lanús del primer gol del Mineiro

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/1992329824115818904?s=20&partner=&hide_thread=false

El minuto a minuto de Lanús - Atlético Mineiro

Embed

Archivado en

Notas Relacionadas