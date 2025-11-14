Atento, Lanús: Conmebol dio a conocer el árbitro de la final de Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro

A días de la gran final, ya está todo cerrado: árbitro confirmado, equipo de VAR definido y un furor total entre los hinchas de Lanús rumbo a Paraguay.

Granate por la gloria. Lanús buscará su tercera estrella a nivel continental: ganó la Copa Conmebol 1996 y la Copa Sudamericana 2013.

Lanús ya tiene árbitro confirmado para la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro. La Conmebol designó al chileno Piero Maza para dirigir el duelo del próximo 22 de noviembre en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción. El juez llega con varios antecedentes recientes con equipos argentinos.

Maza viene de dirigir la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores entre Flamengo y Racing, además de los cuartos de final entre Estudiantes y Flamengo en UNO. También estuvo al frente del último partido de Eliminatorias que disputó la Selección argentina frente a Venezuela en el Monumental y fue el árbitro de la recordada eliminación de Boca ante Alianza Lima en la Bombonera.

Piero Maza, el árbitro de Lanús-Atlético Mineiro La expulsión de Gonzalo Plata El arbitro Piero Maza expulsa a Gonzalo Plata en Racing-Flamengo. EFE El equipo arbitral se completa con cuatro colombianos: Carlos Bentancur y Miguel Roldán serán cuarto y quinto árbitro, mientras que los otros dos integrarán el VAR junto a sus pares chilenos. Una combinación que Conmebol ya utilizó en instancias definitorias.

Furor en Lanús por la final de la Copa Sudamericana Mientras tanto, el Granate vive días de locura total. A una semana del inicio de la venta, el club ya adquirió más de 15 mil entradas para la final y puso a disposición vuelos chárter y micros para sus hinchas. La demanda explotó: ya hay 60 colectivos completos y 15 aviones confirmados, sin contar a los hinchas que viajarán por su cuenta.