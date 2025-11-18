La banda argentina que tocará en la final de la Copa Sudamericana entre Lanús y Atlético Mineiro

Aprovechando que hay un equipo argentino en la final de la Copa Sudamericana, un reconocido grupo musical de nuestro país animará la previa en Asunción.

En Luque, Paraguay, se sortean los octavos de final de la Copa Sudamericana

La Conmebol confirmó a los artistas que animarán la previa de la gran final de la Copa Sudamericana, que tendrá como protagonistas a Lanús y Atlético Mineiro en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción.

Como ya es habitual en las definiciones continentales, el organismo volverá a apostar por un show musical para acompañar la fiesta previa al encuentro que definirá al nuevo campeón.

¡Show confirmado! Los del Fuego, la banda argentina que estará presente en la Final de la CONMEBOL #Sudamericana. #LaGranConquista pic.twitter.com/tOTfXM45bm — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) November 17, 2025 Para representar al conjunto argentino, Los del Fuego fueron los elegidos. La histórica banda de cumbia santafesina llevará toda su energía al público Granate, que viajará en gran número a Paraguay con la ilusión de sumar un nuevo título internacional.

Del lado brasileño, la previa estará a cargo de Dudu Galo Doido, el artista designado para acompañar a Atlético Mineiro en su camino hacia la final. Con un estilo musical muy ligado a la identidad del club, su presencia buscará encender a la multitud Albinegra y generar un clima festivo en las horas previas al comienzo del encuentro.

Cuándo y dónde es la final de la Copa Sudamericana Lanús y Atlético Mineiro van en busca de la gloria en la gran final de la Copa Sudamericana este sábado 22 de noviembre desde las 17 (hora argentina) en el estadio Defensores del Chaco.