Con un cabezazo de Ávalos, Independiente derrotó 1-0 a Central y sueña con entrar a la Copa Sudamericana

Independiente cerró su participación en el torneo Clausura , en el que ya no tenía chances de meterse en los playoffs, con un triunfo 1-0 ante Rosario Central que le permite mantener viva la esperanza de disputar la próxima edición de la Copa Sudamericana .

El autor del único gol del encuentro fue el delantero paraguayo Gabriel Ávalos, a los 28 minutos del primer tiempo con un gran cabezazo tras un centro de Facundo Zabala y le sirvió al equipo rojo para sacarle el invicto a su rival.

Sobre el final del encuentro hubo un altercado que derivó en la expulsión de Rodrigo Fernández Cedrés, de Independiente, e Ignacio Malcorra, este último de Rosario Central , por lo que podría perderse los octavos de final de los playoffs.

Independiente , que luego de cortar con una sequía de 15 partidos seguidos sin ganar, pudo enlazar tres triunfos consecutivos, tuvo un arranque de encuentro furioso, poniendo contra las cuerdas constantemente a un Rosario Central que contó con mayoría de suplentes.

Así fue como llegó el merecido gol de Independiente cerca de la media hora de juego, cuando Ávalos conectó de cabeza luego de un muy buen centro del lateral Facundo Zabala.

En el complemento se vio una imagen muy mejorada por parte de Rosario Central, que incluso contó con situaciones clarísimas para conseguir la igualdad y mantener el invicto en este Torneo Clausura donde es uno de los grandes candidatos a quedarse con el título.

Sin embargo, el arquero de Independiente, Rodrigo Rey, se hizo figura con unas atajadas impresionantes para darle el triunfo a los suyos.

Con este triunfo, que fue el cuarto en fila para los dirigidos por Gustavo Quinteros, Independiente mantiene una mínima chance de clasificar a la edición 2026 de la Copa Sudamericana. Para que esto ocurra, el Rojo necesita que Huracán no gane este lunes en su visita a Barracas Central, que Lanús se consagre campeón de la actual edición y que un equipo por delante suyo en la tabla anual salga campeón del torneo Clausura.

