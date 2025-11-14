Luciano Nakis de AFA: "Independiente necesita un cambio drástico y arrancar de cero"

El presidente de Deportivo Armenio y prosecretario de AFA no duda cuando se le pregunta por la actualidad del Rojo: “Independiente necesita un cambio drástico, arrancar de cero. No le tengo miedo a las deudas porque el club genera muchísimo, pero hay que tomar decisiones con la cabeza fría, no con el corazón”, señala de manera tajante.

Desde sus días de tribuna con su padre Noray hasta las reuniones en la cúpula de la AFA, el dirigente de apenas 42 años lleva toda una vida marcada por el fútbol. Dio su visión en una entrevista en El Fútbol Podcast y en el ciclo Argentinos que construyen de MDZ te la contamos.

Nakis advierte que el club atraviesa más de dos décadas de decadencia y que la falta de un proyecto sostenido explica gran parte de la crisis. “Hace 20 años que estamos emparchando. No podés contratar un jugador cuando no tenés plata, ni echar a un técnico porque la gente se enoja. El único camino es tener una convicción y sostenerla en el tiempo. Equivocarse se puede, lo que no se puede es improvisar constantemente”, sostiene.

Uno de los puntos que más lo preocupa es el estado de las divisiones inferiores. “El predio de Domínico está en condiciones deplorables. Si a un chico de 14 años que deja su familia en el interior no le das nutrición, asistencia médica, psicológica y contención, lo estás condenando. Eso es lo primero que hay que cambiar. No alcanza solo con la pelotita”, afirma.

Su mirada excede Avellaneda. Como prosecretario de AFA, Nakis fue parte de la delegación argentina en Qatar 2022 y vivió desde adentro la consagración mundialista. “No somos campeones nosotros, son los jugadores y el cuerpo técnico, pero convivir con ellos 58 días en pandemia y después verlos levantar la Copa del Mundo fue algo único. Scaloni logró lo que parecía imposible: reconstruir un grupo y volver a traer a Messi. La AFA que encontramos estaba quebrada y hoy los clubes cobran en tiempo y forma. Eso es organización, y en un país tan difícil la previsibilidad es clave”, destaca.

"En el ascenso administrás miseria"

Al hablar de la función social de los clubes, Nakis marca una diferencia tajante con los modelos privatistas. Remarca: “En el ascenso aprendés a administrar miseria. Se te rompe la caldera y no podés pedir tres presupuestos: vas, comprás un termotanque y lo resolvés, porque tenés 40 tipos que quieren bañarse con agua caliente. En Deportivo Armenio hay 700 chicos y chicas que encuentran un lugar de pertenencia todos los días. Esa contención no la va a dar nunca una sociedad anónima. Los clubes son de los socios y los dirigentes los gestionamos como asociaciones civiles”.

Luciano Nakis - prosecretario de AFA - sobre las SAD La Fábrica Podcast

Un torneo vidriera del fútbol local

Defensor del formato actual de 30 equipos en Primera, Nakis argumenta que el sistema potencia la vidriera del fútbol local. “¿Por qué tenemos jugadores en los mejores equipos del mundo? Porque hay más oportunidades. Antes era casi imposible que un chico del ascenso llegue a Primera; hoy pasa seguido. Argentina es un país fabricante de jugadores y tenemos que seguir exportando. Lo que falta es previsibilidad: disfrutás seis meses de un pibe como Mastantuono y ya se va a Europa. Nuestro desafío es formar mejor y vender mejor”, muestra Nakis.

Luciano Nakis - prosecretario de AFA - sobre torneos de 30 clubes La Fábrica Podcast

Detrás de su presente institucional hay una historia familiar marcada por la colectividad armenia. Hijo de inmigrantes que escaparon de Turquía, creció viendo a su padre abrirse camino en el fútbol y en el comercio. “Cuando era chico me ponía la bata de mi viejo y le decía a mi mamá: ‘soy Noray, mando yo’. Desde siempre supe que quería ser dirigente”, recuerda.

Hoy, entre la joyería familiar y los pasillos de la AFA, Nakis ratifica esa vocación con una mezcla de orgullo y convicción. “No pude ser jugador, pero soy un apasionado de la dirigencia. Lo volvería a elegir 1.000 veces. Si algún día me toca ser presidente de Independiente, mis pilares serán tres: sentido común, comunicación y marketing. El club necesita recuperar su identidad y volver a ser grande. Estoy convencido de que tiene todo para lograrlo”, concluye.