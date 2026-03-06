En medio de suspicacias, Juan Bautista Mahiques aseguró "no tener interés de salvar a la AFA ni a nadie"

El flamante ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques , volvió a rechazar la idea de que su llegada al Gobierno obedece a un pacto de impunidad con la AFA , en medio de suspicacias por su pasado vínculo con la entidad deportiva, al igual que otros integrantes de su familia.

A su vez, desestimó que la salida del extitular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vítolo , se enmarcara en alguna tregua en las auditorias hacía el funcionamiento del ente regulador del fútbol argentino. El saliente funcionario avanzaba con los reclamos de inspecciones en la AFA y había pedido dos veedores del Ejecutivo.

El reemplazante de Mariano Cuneo Libarona buscó ser tajante con el tema: “No vengo a tapar ninguna investigación”. En ese sentido, dijo no haber recibido ningún pedido para “frenar causas”.

“No tengo interés ni facultades para salvar a la AFA ni a nadie. No hay ningún interés mío en hacerlo”, recalcó Mahiques, en diálogo con LN+. “ La AFA o los dirigentes están siendo investigados en distintas causas, jurisdicciones e instancias en donde el Poder Ejecutivo, y en este caso el ministro no tiene nada que ver ”, señaló

Ayer, Mahiques reconoció que conoce al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia , y al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino , pero negó vínculos cercanos.

“Lo conozco a Toviggino y a Tapia. Fui fiscal general en 2019 y lo primero que hice fue crear una fiscalía de espectáculos masivos para tratar de investigar la violencia que se generaba en los estadios de fútbol. Hice convenios con todos los clubes de la Ciudad. Los conozco socialmente. No tengo vínculo, ni soy amigo de todas las personas que me mencionaron”, afirmó.

En tanto, desestimó que haya habido fiestas en la quinta de Pilar que se le atribuye a Toviggino y que habría asistido su padre, Carlos Mahiques, quien es camarista. “Las cosas que dijeron que sucedieron, no sucedieron. No es real, es falso. Esas fiestas no se hicieron”.

En las últimas horas, se confirmó que el nuevo funcionario autorizó a dos veedores para que analicen las cuentas de la AFA.

El vínculo de Mahiques y la AFA

La gran mayoría de la familia Mahiques cuenta con una relación probada con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que tanto combate la gestión libertaria.

A partir de su vínculo con el PRO y el expresidente de Boca, el nuevo funcionario se acercó al ambiente futbolístico. Llegó a tener un cargo para la entidad que preside Claudio Tapia. Fue designado como vicerrector de la Universidad del Fútbol Argentino (Unafa), una casa de estudio que no fue habilitada por la Casa Rosada por distintas irregularidades.

Debido al aumento del conflicto con el Ejecutivo y la aparición de múltiples causas contra Tapia y el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, Mahiques decidió alejarse del proyecto.

Por su parte, el inminente ministro aparece como miembro de la Comisión de Ética de la Conmebol, organismo que administra al fútbol sudamericano, que tiene a “Chiqui” como vicepresidente. Se trata de la misma comisión que Patricia Bullrich presentó una denuncia contra la cúpula de la AFA por supuestas irregularidades en los fondos.

En tanto, Esteban Mahiques, funcionario de la Cancillería, fue designado miembro del Tribunal de Disciplina de la AFA.

Por su parte, Carlos, su padre y camarista de Casación, fue señalado por el diario La Nación por su supuesta presencia en la quinta de Villa Rosa atribuida a Toviggino, que está siendo investigada por la justicia, en el marco de una celebración de cumpleaños. El juez era el encargado de resolver la disputa por la competencia en la causa de esa quinta de Pilar. Debido al escándalo de la denuncia, se apartó de esa causa.