Quién es Mateo Pérez Curci, el mendocino que la rompe en uno de los grandes del fútbol argentino

El juvenil de 19 años es una de las grandes promesas de Independiente y podría debutar como titular este sábado, nada menos que ante el Central de Di María.

Mateo Pérez Curci, en su paso por las inferiores de Gimnasia y Esgrima, es una de las grandes apariciones del fútbol argentino.

El 1° de noviembre de 2025 será un día que seguramente Mateo Pérez Curci, su familia, amigos y compañeros no olvidarán jamás. Porque esa jornada quedará marcada para siempre en la vida del joven futbolista mendocino por adopción, ya que significó el debut en la primera división del Club Atlético Independiente.

El joven categoría 2006 ingresó a los 22 minutos del segundo tiempo en reemplazo de Rodrigo Fernández Cedrés, en el encuentro que el Rojo de Avellaneda superó 3 a 0 a Atlético Tucumán por la fecha 14 del actual torneo Clausura de primera división.

Perez Curci, Gimnasia El joven mendocino nacido en Guaymallén, en plena acción en su debut en primera división. Tras esa primera vez, el futbolista también ingresó en el encuentro ante Deportivo Riestra, en donde el conjunto que dirige Gustavo Quinteros se impuso por 1 a 0. Ahora, aparece un nuevo desafío en la vida del joven mediocampista.

Quién es Mateo Pérez Curci, promesa del fútbol argentino Nacido el 24 de enero de 2006 en Buenos Aires pero viviendo en Mendoza desde los 3 años, Mateo se siente más mendocino que porteño. Inició su carrera a sus 8 años en el Club Leonardo Murialdo, luego a los 12 arribó a Gimnasia y Esgrima y después pasó a Independiente a mediados del año pasado, en donde disputó varios partidos en el equipo de reserva que dirige Carlos Matheu.

WhatsApp Image 2025-11-13 at 7.27.13 PM El joven mediocampista hizo parte de sus divisiones inferiores en el Lobo del Parque. Instagram Mateo Pérez Curci Luego de ser convocado a varios partidos del actual torneo de primera división, Pérez Curci tuvo la posibilidad de debutar en el Clausura y ahora va por más. Durante la semana en curso, el jugador mendocino formó parte del equipo titular de Quinteros y todo indica que tendrá su primera vez en la formación inicial que recibirá al Rosario Central de Ángel Di María este sábado a las 21.30.